Також він заявив, що був ініціатором ударів по російській логістиці. Про це ексміністр оборони розповів у інтерв'ю Reuters.

Що сказав Федоров?

Експосадовець стверджує, що саме він був рушійною силою кампанії з використанням дронів, спрямованої проти палива та військової логістики росіян на окупованій частині півдня України. Він підкреслив, що це створювало проблеми для Кремля на фронті.

Федоров заявив, що Україна має ще кілька місяців, щоб продовжувати ізоляцію Криму, перш ніж Росія вигадає спосіб, як протистояти цій тактиці. Раніше ексочільник Міноборони розповів, що саме його рішення використати витрати, заплановані на другу половину 2026 року, у перші 6 місяців призвело до успіху кампанії.

Володимир Зеленський днями прокоментував ці слова. За словами президента, перенесення витрат на випередження залишило діру в бюджеті Міноборони у розмірі 27 мільярдів доларів. Він сказав, що для України, залежної від донорів, це серйозна проблема.

Федоров заявив, що не має уявлення, звідки Зеленський взяв цю цифру. Колишній посадовець підкреслив, що міністерство розробило план витрат, який спирався на економію від нових тендерів на закупівлі та міжнародну підтримку.

До кінця року дефіцит бюджету за нашим планом становив близько п’яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки його візьмемо. Можливо, план змінився, і з’явилися нові проєкти, які потребують такого бюджету,

– сказав ексміністр.

Колишній посадовець також заявив, що прийшовши до Міноборони, він побачив, що керівники департаментів призначені за наказом українських оборонних компаній для лобіювання їхніх інтересів.

У тому ж інтерв'ю Михайло Федоров наголосив, що Україна втрачає перевагу у війні. Він розповів, що вкорінена корупція та "відсутність політичної незалежності в державних інституціях" стримують розвиток країни.