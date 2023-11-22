В Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме: граждан призывают экономить электроэнергию
Источник:Укрэнерго
Сейчас в Украине впервые за длительное время зафиксировали дефицит в энергосистеме. Украинцев призвали экономнее потреблять электроэнергию в течение суток.
В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 22 ноября, в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр прогнозирует, что в вечернее время он может увеличиться.
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Причины дефицита электроэнергии
В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии в течение дня. В Укрэнерго рассказали, что сейчас три основных причины дефицита:
- увеличение потребления из-за похолодания;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС
Дело в том, что часть энергоблоков еще отстраивают после попадания российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждений. В ведомстве добавили, что диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.
Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,
– отметили в Укрэнерго.
Сколько потребляют энергоприборы / Инфографика 24 Канала
Какая ситуация в Украинской энергосистеме 22 ноября
- По состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 427 населенных пунктов.
- Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы в зависимости от ситуации и с разрешения военных.
- В Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме пока стабильная и контролируемая. В работе – 9 блоков атомных станций, генерирующих более 55% потребностей потребителей в электроэнергии.
- Также вскоре из ремонтов должны выйти блоки тепловой генерации, которые находятся в краткосрочных ремонтах. Для покрытия потребностей потребителей планируется увеличение производства электроэнергии гидроэлектростанциями.