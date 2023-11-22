В Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме: граждан призывают экономить электроэнергию

Сейчас в Украине впервые за длительное время зафиксировали дефицит в энергосистеме. Украинцев призвали экономнее потреблять электроэнергию в течение суток.

В Укрэнерго сообщили, что сегодня, 22 ноября, в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр прогнозирует, что в вечернее время он может увеличиться.

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Причины дефицита электроэнергии

В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии в течение дня. В Укрэнерго рассказали, что сейчас три основных причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Дело в том, что часть энергоблоков еще отстраивают после попадания российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждений. В ведомстве добавили, что диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,

– отметили в Укрэнерго.



Сколько потребляют энергоприборы / Инфографика 24 Канала

Какая ситуация в Украинской энергосистеме 22 ноября