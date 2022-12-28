Дефицит электроэнергии в системе снова увеличился: какая причина и какими будут последствия

В системе Украины по состоянию на 28 декабря снова увеличился дефицит электроэнергии. На Востоке российские оккупанты обстреляли газовую инфраструктуру.

Как следствие – остановили некоторые блоки электростанций. Зима поддерживает Украину. Благодаря относительно теплой погоде уже четыре дня подряд не применяются ограничения потребления в ночные часы.

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Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений,

– говорится в сообщении.

Энергетики готовы к любым сценариям

В Укрэнерго отметили, что энергосистема за последние три месяца пережила 9 ракетных и 12 атак БПЛА. Это повлекло за собой масштабные повреждения. Чтобы все восстановить необходимо время и много ресурсов. В настоящее время работа продолжается непрерывно.

Российские оккупанты не собираются останавливаться. Их цель – погрузить Украину в темноту. Энергетики готовы к любым возможным сценариям. Энергосистему будут восстанавливать при любых условиях.

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