Как сообщает Politico, Киев планирует покрыть около 7 миллиардов долларов из 27 миллиардов дефицита за счет внутренних ресурсов, а остальную часть финансирования рассчитывает получить от международных партнеров.

Дефицит бюджета и риски для обороны

В частности, премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул острую необходимость финансирования в настоящее время для размещения заказов на оружие и боеприпасы, поставки которых ожидаются в следующем году.

Дефицит финансирования также может подорвать способность Украины перенести войну на территорию России, передает издание. В то же время часть помощи от Европейского Союза по-прежнему зависит от реформ, за которые должен проголосовать украинский парламент.

Из-за массированных обстрелов энергетических станций, портов и железных дорог правительство рассматривает возможность повышения налогов для покрытия части оборонного дефицита. Экономисты отмечают, что в условиях войны у государства нет возможности избегать непопулярных мер.

Конечно, повышение налогов – мера неидеальная, но в военное время мы не можем позволить себе роскошь популизма или делать вид, что нам удастся обойтись без обращения к обществу за поддержкой,

– отметила экономист "Центра экономической стратегии" Александра Мироненко.

Требование об ускорении помощи

Евросоюз в настоящее время выплачивает транши по двухлетнему кредиту в размере 90 миллиардов евро, однако Киев призывает Брюссель ускорить перечисление средств.

Кроме того, Украина хочет, что европейские партнеры приняли решение об использовании замороженных активов Центрального банка России на сумму более 200 миллиардов евро.

У Украины нет резервных фондов для покрытия всех расходов. Если мы не получим внешнее финансирование, нам придется существенно сократить все неприоритетные расходы – и, возможно, даже затронуть защищенные статьи бюджета,

– предположила Мироненко.

По словам экономиста, без международной поддержки ситуация станет критической. Ведь отсутствие реальных средств на счетах создаст угрозу для выплаты зарплат военнослужащим, пенсий и т. д.

Кстати, Кабмин отложил все непервоочередные расходы и перешел к режиму максимальной экономии. Корецкий заявил, что это вынужденный шаг из-за нехватки внутренних ресурсов для покрытия финансовых потребностей государства. Однако, по его словам, ограничения не решают проблему, поэтому необходимо привлекать международное финансирование.