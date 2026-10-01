Як повідомляє Politico, Київ планує покрити близько 7 мільярдів доларів із 27 мільярдів дефіциту коштом внутрішніх ресурсів, а решту фінансування розраховує отримати від міжнародних партнерів.

Дефіцит бюджету та ризики для оборони

Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив на критичній потребі фінансування зараз для розміщення замовлень на зброю та боєприпаси, постачання яких очікується наступного року.

Дефіцит фінансування також може підірвати здатність України переносити війну на територію Росії, передає видання. Водночас частина допомоги від Європейського Союзу залишається залежною від реформ, за які має проголосувати український парламент.

Через масовані обстріли енергетичних станцій, портів та залізниць уряд розглядає можливість підвищення податків для закриття частини оборонного дефіциту. Економісти зазначають, що в умовах війни у держави немає можливості уникати непопулярних кроків.

Звісно, підвищення податків – захід неідеальний, але у воєнний час ми не можемо дозволити собі розкіш популізму чи вдавати, що нам вдасться обійтися без звернення до суспільства по підтримку,

– зазначила економістка "Центру економічної стратегії" Олександра Мироненко.

Вимога щодо прискорення допомоги

Євросоюз наразі виплачує частини за дворічним кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, однак Київ закликає Брюссель пришвидшити перерахування коштів.

Окрім цього, Україна хоче аби європейські партнери ухвалили рішення щодо використання заморожених активів Центрального банку Росії на суму понад 200 мільярдів євро.

В України немає резервних фондів для покриття всіх витрат. Якщо ми не отримаємо зовнішнє фінансування, нам доведеться суттєво скоротити всі непріоритетні витрати – і, можливо, навіть зачепити захищені статті бюджету,

– припустила Мироненко.

За словами економістки, без міжнародної підтримки ситуація стане критичною. Адже відсутність реальних коштів на рахунках створить загрозу для виплат зарплат військовослужбовцям, пенсій тощо.

До речі, Кабмін відклав усі непершочергові витрати та перейшов до режиму максимальної економії. Корецький заявив, що це вимушений крок через нестачу внутрішніх ресурсів для покриття фінансових потреб держави. Однак, з його слів, обмеження не розв'язують проблему, тому необхідно залучати міжнародне фінансування.