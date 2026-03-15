Зеленский честно ответил, будет ли дефицит ракет к Patriot из-за войны на Ближнем Востоке

После двух недель войны США в Иране Запад потратил много ракет для ПВО, в том числе к Patriot. Закономерно, что возникает вопрос, хватит ли этого оружия Украине, чтобы отражать российские атаки.

Об этом шла речь в интервью Владимира Зеленского на телеканале CNN. Соответствующее видео выложил ведущий Фарид Закария.

Хватит ли Украине ракет к ЗРК Patriot?

Украинского президента спросили, не отвлечет ли война в Иране внимание и ресурсы от нашего государства.

"Много американского оружия покупали европейцы, а потом передавали вам. Волнуетесь, что теперь все оружие пойдет на войну в Иране?" – спросил Фарид Закария.

Да, конечно, у нас большие риски. Думаю, да. И, конечно, думаю, что может быть дефицит противовоздушной обороны, особенно PAC-3, PAC-2 для систем Patriot, для защиты нашего неба. И знаете, после такой тяжелой зимы, таких массовых атак иранскими "Шахедами" (кстати, 500 "Шахедов" в день, и десятки баллистических ракет), конечно, для нас это очень сложный, чувствительный вопрос. И, конечно, если война будет продолжаться, то будут эти вызовы, и они будут только расти,

– честно сказал Зеленский.