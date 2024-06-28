В ДТЭК заявили о нехватке ракет ПВО для защиты энергетики: что ответили в Воздушных силах

Гендиректор ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что Украине не хватает ракет для ПВО, чтобы защитить энергетические объекты. В Воздушных силах прокомментировали это заявление.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Украине действительно необходимо большее количество ракет. Однако о критической нехватке говорить не стоит.

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Что говорят в Воздушных силах о нехватке ракет для ПВО

Евлаш отметил, что в вопросе изготовления ракет для систем воздушной обороны, которые нам передали наши партнеры, наше государство полностью зависит от стран Запада. В частности, мы полностью зависим от партнеров в поставках ракет к таким системам, как NASAMS, IRIS-T, или Patriot.

Конечно, что во время таких массированных и интенсивных атак врага на разных направлениях нам необходимо больше различных типов ракет. Поэтому, конечно, что этот дефицит и напряжение сохраняются, однако о каких-то громких заявлениях говорить не стоит,

– сказал представитель Воздушных сил.

Майор также подчеркнул, что из сводок Воздушных сил можно увидеть достаточно активную работу наших систем противовоздушной обороны, а также как работают эффективно, в том числе мобильные огневые группы.

"Конечно, что нам необходимо больше поддержки для того, чтобы защитить и обезопасить наши критические объекты инфраструктуры, наши прифронтовые города и сдерживать российскую тактическую авиацию от ударов КАБами", – объяснил Евлаш.

Он также отметил, что в этом вопросе украинская сторона рассчитывает на поддержку наших партнеров, которые знают нашу потребность, и какая именно номенклатура и типы ракет необходимы для защиты нашего неба.

Ранее гендиректор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью отмечал, что повсеместная нехватка критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить критическую инфраструктуру от российских ударов. Чиновник отметил, что на каждую ракету ПВО, которую мы сейчас имеем, у агрессора по 5 – 6 ракет.