Руководство страны начинает работу, чтобы как можно быстрее решить проблему на фронте. Об этом сообщил глава государства во время визита Александровское направление.

Что рассказал Зеленский о дефиците в поставках для фронта?

Во время совещания, которое президент провел во время визита на Александровском направлении был зафиксирован ряд проблем в системе снабжения, которые влияют на обеспечение украинских позиций на фронте. Президент подчеркнул, что эти вопросы требуют детальной проработки на уровне Ставки.

Отдельно обсуждалась логистика, в частности состояние дорог в прифронтовых регионах. По словам главы государства, качество дорожного покрытия непосредственно влияет на скорость эвакуации раненых военных, поэтому этим вопросам должны уделить дополнительное внимание, в частности на Днепропетровщине.

Имеет ли Украина дефицит вооружения?

Украина продолжает испытывать острый дефицит отдельных видов вооружения, прежде всего средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Ситуация остается напряженной из-за интенсивных боевых действий и неравномерности и задержки поставок от международных партнеров.

Наиболее критической является нехватка ракет для систем ПВО, в частности Patriot, NASAMS и IRIS-T. Известно, что запасов недостаточно для полноценного прикрытия неба, а потребность в дополнительных комплексах Patriot остается высокой. Параллельно с этим сохраняется постоянный дефицит артиллерийских боеприпасов, особенно калибра 155 миллиметров, а также дальнобойных ракет.

На ситуацию влияют несколько факторов. Прежде всего это высокая интенсивность российских атак, из-за чего имеющиеся запасы расходуются быстрее, чем пополняются. Дополнительные трудности создают задержки в поставках вооружения, из-за чего часть систем ПВО работает с ограниченным ресурсом. Однако, Украина наращивает собственное производство оружия, но оно пока не может полностью компенсировать потребности фронта без внешней помощи.

Какова ситуация на Александровском направлении, где сейчас находится Зеленский?

По состоянию на апрель 2026 года Вооруженные силы Украины продолжали активные контрнаступательные действия на Юге Украины. Известно, что Силы обороны Украины освободили 480 квадратных километров на Александровском направлении, вернув под контроль 12 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Важно, что Александровское направление было неожиданным для контратаки, операция была хорошо спланирована, но противник продолжает пытаться атаковать.