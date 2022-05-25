Дефицит соли в Украине: почему цены взлетели, а продукта нет

В Украине уже несколько дней фиксируют дефицит соли. Найти этот продукт на полках магазинов – не просто.

В то же время, когда в магазине есть соль, цена на нее кардинально отличается от старой. О том, почему так произошло, читайте в материале 24 канала.

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Почему в Украине возник дефицит соли

90% соли в Украине добывалось Государственным предприятием "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов производитель еще месяц назад прекратил свою работу.

Предприятие не работает до неопределенного времени согласно приказу. Постоянно продолжаются обстрелы, частично разрушено админздание, были попадания в рудники. Большинство жителей Соледара, сотрудники предприятия "Артемсоль" эвакуируются,

– рассказал руководитель прессслужбы "Артемсоль" Владимир Низиенко.

То есть пока в регионе не станет безопасно – соль там не будут добывать.

Заметим, за год предприятие добывает 2 миллиона тонн соли. Ее продают не только в Украине, но отправляют на экспорт в 15 стран мира. Среди них Польша, Молдова, Азербайджан, Румыния, Грузия, Германия и другие. То есть, дефицит может быть не только в Украине.

В апреле запас соли с предприятия вывезли и распределили по торговым сетям по Украине. Судя по дефициту, магазины практически исчерпали этот запас.

В Артемсоле говорят, что после окончания боевых действий производство можно оперативно возобновить. Залежи соли расположены глубоко под землей, поэтому не должны пострадать. Конечно, если российские кафиры не решат специально их уничтожить.

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Цены на продукт уже выросли

Украинцы жалуются, что найти соль в магазинах – настоящий квест. Из-за ажиотажа некоторые продавцы даже вывешивают на двери таблички о том, что соли в продаже нет.



В магазинах нет соли / Фото Карины Бондаренко



На полках в магазинах нет соли / Фото Карины Бондаренко

Дефицит продукта возник и потому, что некоторые люди из-за паники решили им запастись. Покупатели видят в магазине соль и принимают сразу несколько пакетов. Соответственно, остальные остаются уже без соли.

В этой ситуации решили нажиться и недобросовестные продавцы. Так, раньше килограмм соли стоил около 10 гривен, а сейчас цены кое-где подняли в 9 раз. В частности, в магазине в Мостиске на Львовщине заметили соль за 95 гривен.



Магазины поднимают цены на соль / Фото "Первая приватная мемарня"

Кстати, пользователи сети уже создают мему о продаже соли за квартиру в Киеве. Украинцы шутят, что теперь соль можно обменять только за горючее.

Где Украина будет брать соль

Дефицит соли больше всего повлияет на химическую промышленность. Ведь соль участвует в процессе производства соды, хлора, гидроксида натрия, соляной кислоты, лакокрасочной продукции и химикатов, применяемых для изготовления бумаги и стекла. Также неудобства испытывает пищевая промышленность.

Добычей соли в Украине, кроме "Артемсоль" и ООО "Славянская соль", тоже на Донетчине, занимаются еще два месторождения – Солотвинское на Закарпатье и Дрогобычская солеварня. Первое сильно иссякло из-за частых наводнений. Поэтому Дрогобычская солеварня осталась фактически единственным в Украине производителем соли. Она планирует увеличить производство на 20 000 тонн ежемесячно , однако этого мало даже для того, чтобы удовлетворить потребности Львовщины.

Обычную соль могла бы заменить морская. Однако Россия оккупировала источники с качественными морскими солями. Поэтому, скорее всего, теперь Украине придется покупать соль за границей.

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