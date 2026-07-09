Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил , почему нехватка топлива и электроэнергии создает для оккупантов новую проблему. По его словам, такие удары могут постепенно привести российскую систему к коллапсу.

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Россияне пытаются глушить Starlink

Россияне уже не впервые пытаются противодействовать системам спутниковой связи Starlink, которые используют украинские подразделения. Для этого они развертывают комплексы радиоэлектронной борьбы, в частности систему "Волна-Купол-Гарант". Такие комплексы создают помехи на определенных частотах и могут подавлять сигнал в зоне своего действия.

В такой 20-километровой зоне Starlink не подает сигнал. То, что работает на Starlink, например дрон, просто видит перед собой завесу и не имеет возможности ни маневрировать, ни наносить удары,

– пояснил Пехньо.

Это не означает, что россияне получили универсальный способ борьбы с украинскими дронами. Такие системы имеют ограниченную зону действия, а сами комплексы являются большими и заметными целями. Их можно обнаруживать и уничтожать, что уже демонстрировали украинские подразделения.

Плюс в том, что эти комплексы огромны, и на них можно физически воздействовать и уничтожать силами Вооруженных сил Украины,

– отметил военный обозреватель.

Поэтому попытки глушить Starlink создают проблему не только для Украины, но и для самих оккупантов. Чтобы поддерживать работу таких систем, россиянам нужны ресурсы, которые становятся для них все более уязвимыми.

Электроэнергия стала новой уязвимостью россиян

Большие комплексы РЭБ не могут работать без значительных объемов электроэнергии. Чтобы создавать помехи на разных частотах и влиять на спутниковую связь, оккупантам требуется стабильное электроснабжение. Его можно получать от генераторов, но для этого нужно топливо, или от электросетей, по которым Силы обороны Украины также активно работают.

Каждая такая огромная система радиоэлектронной борьбы требует невероятно большого количества электроэнергии,

– подчеркнул Пехньо.

Это создает для россиян сразу несколько проблем. Если не хватает топлива, сложнее питать генераторы, заряжать батареи для дронов и поддерживать работу техники на позициях. Если под ударом оказываются линии электропередач или энергомосты, проседает уже более крупная система, которая обеспечивает не только фронт, но и оккупированные территории.

От мелочей – заправить дизель-генератор, чтобы зарядить батарею для дрона, до стратегических систем РЭБ, которые потребляют огромное количество электроэнергии,

– пояснил военный обозреватель.

В этом и заключается эффект ударов по топливной и энергетической инфраструктуре. Они не просто затрудняют отдельные операции оккупантов, а постепенно подрывают основу, на которой держится их логистика, связь, работа дронов и систем противодействия украинским беспилотникам.

Коллапс оккупационной системы

Нехватка топлива и перебои с энергоснабжением бьют не только по воинским подразделениям России. На оккупированных территориях это затрагивает всю систему присутствия оккупантов – от работы техники и связи до быта тех, кого Россия завезла для обслуживания своей власти.

Доведение системы до определенного коллапса – это то, чем занимаются Силы обороны Украины,

– отметил Пехньо.

Для оккупационной администрации это создает отдельную проблему. Если в Крыму или на других захваченных территориях будет нехватка топлива, электричества и базовых условий, российским гауляйтерам и привезенным из России работникам будет сложнее там оставаться. Такое давление действует не только против армии, но и против всей структуры оккупационного управления.

Кто с мечом пришел, тот от этого меча и начинает убегать,

– подчеркнул военный обозреватель.

Это становится логическим следствием той войны, которую Путин начинал под лозунгами защиты "русского мира". Теперь эта система получает удары по самым уязвимым местам, а ее поддержание на оккупированных территориях становится для России все дороже и сложнее.

Пехньо объяснил, как удары по энергетике бьют по россиянам: смотрите видео