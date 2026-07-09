Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу пояснив, чому нестача пального й електроенергії створює для окупантів нову проблему. За його словами, такі удари можуть поступово довести російську систему до колапсу.

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Росіяни намагаються глушити Starlink

Росіяни вже не вперше намагаються протидіяти системам супутникового зв'язку Starlink, які використовують українські підрозділи. Для цього вони розгортають комплекси радіоелектронної боротьби, зокрема систему "Волна Купол Гарант". Такі комплекси створюють перешкоди на певних частотах і можуть приглушувати сигнал у зоні своєї роботи.

У такій 20-кілометровій зоні Starlink не дає сигналу. Те, що працює на Starlink, умовний дрон, просто бачить перед собою штору і не має можливості ні маневрувати, ні завдавати ударів,

– пояснив Пехньо.

Це не означає, що росіяни отримали універсальний спосіб боротьби з українськими дронами. Такі системи мають обмежену зону дії, а самі комплекси є великими й помітними цілями. Їх можна виявляти та знищувати, що вже демонстрували українські підрозділи.

Благо в тому, що ці комплекси величезні, і по них можна фізично впливати та знищувати силами Сил оборони України,

– зазначив військовий оглядач.

Тому спроби глушити Starlink створюють проблему не лише для України, а й для самих окупантів. Щоб підтримувати роботу таких систем, росіянам потрібні ресурси, які стають для них дедалі вразливішими.

Електроенергія стала новою вразливістю росіян

Великі комплекси РЕБ не можуть працювати без значних обсягів електроенергії. Щоб створювати завади на різних частотах і впливати на супутниковий зв'язок, окупантам потрібне стабільне живлення. Його можна отримувати від генераторів, але для цього потрібне пальне, або від електромереж, по яких Сили оборони України також активно працюють.

Кожна така величезна система радіоелектронної боротьби вимагає неймовірно великої кількості електроенергії,

– наголосив Пехньо.

Це створює для росіян одразу кілька проблем. Якщо бракує пального, складніше живити генератори, заряджати батареї для дронів і підтримувати роботу техніки на позиціях. Якщо під ударом опиняються лінії електропередач або енергомости, просідає вже більша система, яка забезпечує не лише фронт, а й окуповані території.

Від найменшого – заправити дизель-генератор, щоб зарядити батарейку для дрона, до стратегічних систем РЕБ, які споживають величезну кількість електроенергії,

– пояснив військовий оглядач.

У цьому і полягає ефект ударів по паливній та енергетичній інфраструктурі. Вони не просто ускладнюють окремі операції окупантів, а поступово вибивають основу, на якій тримається їхня логістика, зв'язок, робота дронів і систем протидії українським безпілотникам.

Колапс окупаційної системи

Нестача пального та перебої з енергетикою б'ють не тільки по військових підрозділах Росії. На окупованих територіях це зачіпає всю систему присутності окупантів – від роботи техніки й зв'язку до побуту тих, кого Росія завезла для обслуговування своєї влади.

Доведення до певного колапсу системи – це те, що роблять Сили оборони України,

– зазначив Пехньо.

Для окупаційної адміністрації це створює окрему проблему. Якщо в Криму або на інших захоплених територіях бракуватиме пального, електрики й базових умов, російським гауляйтерам та привезеним з Росії працівникам буде складніше там залишатися. Такий тиск працює не лише проти армії, а й проти всієї конструкції окупаційного управління.

Хто з мечем прийшов, той від цього меча й починає утікати,

– наголосив військовий оглядач.

Це стає логічним наслідком тієї війни, яку Путін починав під гаслами захисту "русского мира". Тепер ця система отримує удари по найуразливіших місцях, а її підтримання на окупованих територіях стає для Росії все дорожчим і складнішим.

Пехньо пояснив, як удари по енергетиці б’ють по росіянах: дивіться відео