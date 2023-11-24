Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил 24 Каналу, что экономией мы сможем сами себе помочь. Из-за потери половины генерирующих мощностей сокращение потребления электроэнергии – единственный путь.
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"Нужно понимать, что на сегодня ровно половина наших генерирующих мощностей уничтожена, значительно повреждена или захвачена. Именно поэтому мы оказались в ситуации, когда возникает этот дефицит", – отметил Харченко.
Кроме того, влияет похолодание. С каждым градусом в минус украинская энергосистема нуждается в дополнительных 200 мегаваттах мощности, чтобы покрыть потребление. 200 мегаватт – это дополнительный энергоблок, которого у нас нет. Поэтому единственный способ избежать отключения света – именно на этот объем пытаться сократить другое потребление.
Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала
Ситуация в энергосистеме контролируемая
Теперь Украина компенсирует дефицит с помощью европейских партнеров. Укрэнерго очень хорошо выстроила отношения с коллегами из Румынии, Польши, Словакии.
Мы вовремя и в достаточном объеме получаем помощь, которая позволяет, несмотря на определенный дефицит в энергосистеме генерирующих мощностей, обходиться без каких-либо отключений,
– подытожил Харченко.
Если же будут плановые отключения, то у каждой области будет свой лимит, который будут распределять между потребителями. Соответственно, не будет никаких преимуществ у каких-либо регионов – все они будут иметь свои ограничения.
Ситуация в украинской энергосистеме: последние новости
- В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра десятки населенных пунктов остались без света. В течение 24 ноября прогнозировали еще большее ухудшение погодных условий.
- Из-за непогоды выключили свет и на Львовщине. 26 населенных пунктов полностью обесточены, еще 48 – частично. Над возобновлением электроснабжения уже работают.
- Ранее в сети распространили информацию об аварийных отключениях света в Киеве. В ДТЭК подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности.