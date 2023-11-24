Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил 24 Каналу, что экономией мы сможем сами себе помочь. Из-за потери половины генерирующих мощностей сокращение потребления электроэнергии – единственный путь.

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"Нужно понимать, что на сегодня ровно половина наших генерирующих мощностей уничтожена, значительно повреждена или захвачена. Именно поэтому мы оказались в ситуации, когда возникает этот дефицит", – отметил Харченко.

Кроме того, влияет похолодание. С каждым градусом в минус украинская энергосистема нуждается в дополнительных 200 мегаваттах мощности, чтобы покрыть потребление. 200 мегаватт – это дополнительный энергоблок, которого у нас нет. Поэтому единственный способ избежать отключения света – именно на этот объем пытаться сократить другое потребление.

Обратите внимание! Дефицит возникает не в течение всех суток, а только в пиковые часы – между 7:30 – 10:00 и между 17:00 – 20:00. Если в это время украинцы ограничат потребление электричества, это поможет. В частности, речь идет об электрических бойлерах, утюгах, стиральных машинах, микроволновках и т.д.



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Ситуация в энергосистеме контролируемая

Теперь Украина компенсирует дефицит с помощью европейских партнеров. Укрэнерго очень хорошо выстроила отношения с коллегами из Румынии, Польши, Словакии.

Мы вовремя и в достаточном объеме получаем помощь, которая позволяет, несмотря на определенный дефицит в энергосистеме генерирующих мощностей, обходиться без каких-либо отключений,

– подытожил Харченко.

Если же будут плановые отключения, то у каждой области будет свой лимит, который будут распределять между потребителями. Соответственно, не будет никаких преимуществ у каких-либо регионов – все они будут иметь свои ограничения.

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