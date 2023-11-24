Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив 24 Каналу, що економією ми зможемо самі собі допомогти. Через втрату половини генерувальних потужностей єдиний шлях – скоротити споживання електроенергії.

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"Треба розуміти, що на сьогодні рівно половину наших генерувальних потужностей знищено, значно пошкоджено або захоплено. Саме тому ми опинились у ситуації, коли виникає цей дефіцит", – зазначив Харченко.

Крім того, впливає похолодання. З кожним градусом у мінус українська енергосистема потребує додаткових 200 мегаватів потужності, щоб покрити споживання. 200 мегаватів – це додатковий енергоблок, якого в нас немає. Тому єдиний спосіб уникнути вимкнення світла – саме на цей обсяг намагатися скоротити інше споживання.

Зверніть увагу! Дефіцит виникає не протягом усієї доби, а тільки в пікові години – між 7:30 – 10:00 і між 17:00 – 20:00. Якщо в цей час українці обмежать споживання електрики, це значно допоможе. Зокрема, ідеться про електричні бойлери, праски, пральні машини, мікрохвильовки тощо.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація в енергосистемі контрольована

Натепер Україна компенсує дефіцит за допомогою європейських партнерів. Укренерго дуже добре вибудувала відносини з колегами з Румунії, Польщі, Словаччини.

Ми вчасно і в достатньому обсязі отримуємо допомогу, яка дає змогу, попри певний дефіцит в енергосистемі генерувальних потужностей, обходитись без будь-яких вимкнень,

– підсумував Харченко.

Якщо ж таки будуть планові вимкнення, то кожна область матиме свій ліміт, який розподілятимуть між споживачами. Відповідно не буде жодних переваг у якихось регіонів – усі вони матимуть свої обмеження.

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