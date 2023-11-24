Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив 24 Каналу, що економією ми зможемо самі собі допомогти. Через втрату половини генерувальних потужностей єдиний шлях – скоротити споживання електроенергії.
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"Треба розуміти, що на сьогодні рівно половину наших генерувальних потужностей знищено, значно пошкоджено або захоплено. Саме тому ми опинились у ситуації, коли виникає цей дефіцит", – зазначив Харченко.
Крім того, впливає похолодання. З кожним градусом у мінус українська енергосистема потребує додаткових 200 мегаватів потужності, щоб покрити споживання. 200 мегаватів – це додатковий енергоблок, якого в нас немає. Тому єдиний спосіб уникнути вимкнення світла – саме на цей обсяг намагатися скоротити інше споживання.
Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу
Ситуація в енергосистемі контрольована
Натепер Україна компенсує дефіцит за допомогою європейських партнерів. Укренерго дуже добре вибудувала відносини з колегами з Румунії, Польщі, Словаччини.
Ми вчасно і в достатньому обсязі отримуємо допомогу, яка дає змогу, попри певний дефіцит в енергосистемі генерувальних потужностей, обходитись без будь-яких вимкнень,
– підсумував Харченко.
Якщо ж таки будуть планові вимкнення, то кожна область матиме свій ліміт, який розподілятимуть між споживачами. Відповідно не буде жодних переваг у якихось регіонів – усі вони матимуть свої обмеження.
Ситуація в українській енергосистемі: останні новини
- На Івано-Франківщині через сильний вітер десятки населених пунктів залишились без світла. Протягом 24 листопада прогнозували ще більше погіршення погодних умов.
- Через негоду вимкнули світло й на Львівщині. 26 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 48 – частково. Над відновленням електропостачання вже працюють.
- Раніше в мережі поширили інформацію про аварійні вимкнення світла в Києві. У ДТЕК наголосили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.