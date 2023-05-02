Возможность дефолта в США: почему Украине вообще не стоит переживать

А вы готовы к заголовкам "США на грани дефолта", "Союзники больше не способны поддерживать Украину" и "Путин снова всех переиграл"? Если нет, то приготовьтесь. Ведь США приближаются к долговому потолку.

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Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону. Тогда они не смогут без законодательных изменений привлекать финансирование.

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Это произойдет где-то в июне. А для нормального функционирования бюджета это необходимо. Необходимо постоянно привлекать новые долги.

Это означает, что скоро упоминания о дефолте США на квадратный метр возрастут в геометрической прогрессии. А количество экономических перепалок, в частности на тему "у нас нет денег, а мы финансируем Украину", которые будут тиражировать полезные идиоты Владимира Путина, вырастет до небес. Будет много голосов, что доллар теперь точно никому не нужен. Преимущественно от тех, кто получает за такие комментарии в долларах.

Кризиса не будет

Может так случиться, что некоторое время США будут даже жить в рамках ограниченного финансирования. Когда определенное количество государственных служащих будет сидеть дома, потому что не будет с чего платить им зарплату. Хорошо, что на этот раз это июнь и сидеть дома или отдыхать в это время приятнее, чем осенью.

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Что это значит? Да ничего, на самом деле. Рано или поздно парламентарии в Вашингтоне договорятся и проголосуют. Поднимут тот долговой потолок. Просто увеличат лимит привлечения долга. США этот долг очень легко привлекут и восстановят все бюджетные платежи, даже если их на время придется остановить.

Это не в первый раз США достигают потолка. И каждый раз мы видим ту же картину и очень много шума, который будет частично долетать до Украины. Сейчас будет больше обычного. Просто потому, что Запад и в первую очередь США играют ведущую роль в финансировании украинского бюджета и военной поддержке.

Каждый раз один и тот же финал. Парламентарии в США не дураки и сами себе не будут стрелять в ногу. Никому в Вашингтоне не требуется дефолт на ровном месте. Поэтому после недель активных торгов обычно все голосуют.

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Финансирование Украины не находится под угрозой

Является ли это риском для экономики США? Незначительным, но да. Теоретически это может усилить волнение по поводу рецессии. Хорошо, что это создаст дополнительное давление на стоимость нефти, передавая привет Владимиру Путину, чьи приспешники громче других будут вспоминать о дефолте США.

Значит ли, что США достигают потолка долга, что они не смогут финансировать Украину или бремя поддержки Украины для США слишком велико? Нет и нет.

Во-первых, этого потолка они достигают регулярно. США делали это без финансирования Украины.

Во-вторых, доля расходов на Украину так мизерна среди всех расходов США, что об этом даже вспоминать смешно. Американские налогоплательщики не чувствуют этого вообще. Для бюджета США финансирование Украины – это статистическая погрешность. Это тот случай, когда бедность Украины является нашим плюсом, потому что поддерживать определенный уровень социальных стандартов в бедной стране гораздо легче, чем в богатой.