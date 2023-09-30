В Киеве обрушился Дегтяревский мост на Шулявке: разрушены несколько пролетов

В Киеве 30 сентября произошел инцидент на Дегтяревском мосту. В частности, на мостовом переходе обрушилось несколько пролетов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Сейчас на Дегтяревском мосту активно ведутся ремонтные работы, передает 24 Канал.

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Дегтяревский мост обрушился в Киеве

Очевидцы отметили, что во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяревского моста на Шулявке. Это были центральные опоры этого мостового перехода.

В Киеве обрушился Дегтяревский мост / Фото из местных телеграм-каналов

Впоследствии в Киевской городской государственной администрации рассказали, что обвал мостового перехода произошел на улице Александра Довженко. На месте уже работают аварийно-спасательные службы.

Во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — при монтаже произошел обвал балок. Причины выясняют уже на месте специалисты,

– сказали в КГГА.

По предварительной информации, пострадавших на месте происшествий не было. В КГГА пообещали предоставить больше информации об инциденте со временем.

Обвал Дегтяревского путепровода также эксклюзивно для 24 Канала прокомментировала помощница начальника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве – Анастасия Семенчук. Она подчеркнула, что сейчас на месте событий работают специалисты.

"Мост на ремонте, не проездной. На линию 101 никаких сообщений – не поступало. Погибших или травмированных нет", – отметила она.

В конце концов, в Киевской городской военной администрации также подтвердили, что на мостовом переходе обрушилась конструкция. Там подчеркнули, что на месте работают правоохранители.



На Дегтяревском мосту произошел обвал конструкции / Фото КГВА

Сегодня во время строительных работ предварительно произошел обвал конструкций. На данный момент данных о погибших или травмированных нет,

– отметили в КГВА.



Пострадавших во время обрушения Дегтяревского моста нет / Фото КГВА

Стоит отметить, что этот путепровод закрыли на ремонт 13 июня 2023 рода, там перекрыт проезд мостовым переходом и под ним. Ремонт начали в июле, а планировали завершить в ноябре 2023 года.

Ранее в Киеве на мосту Патона образовался водопад

В Киеве 13 июня произошел прорыв трубопровода на мосту Патона. Очевидцы отмечали, что на мостовом переходе образовался водопад.

Впоследствии в КГГА отметили, что коммунальщики локализовали место утечки. Кроме того, там продолжалась подготовка к проведению ремонтных работ.

В Киевской городской госадминистрации также рассказали, что подрыв произошел в результате гидравлических испытаний тепловых магистралей. Это было обязательное условие для подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Дегтяровский мост был построен в 1965 году, и уже долгое время находился в аварийном состоянии. Перед реконструкцией его временно усилили дополнительными опорами. После ремонта ширина должна была увеличиться с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортные тротуары для пешеходов.