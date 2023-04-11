Это огромная сеть, – эксразведчик о российских шпионах на Западе

Российских разведчиков очень много. Их число значительно увеличилось за последние годы и продолжает обращать в свой круг обычных людей

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его словам, российских шпионов настолько много, что они образуют целую сеть.

Смотрите также "Слитые" документы об украинском контрнаступлении: что известно о российском фейке и как реагирует Киев

Разведчиков становится больше

Сергей Жирнов объяснил, что она вдвое сильнее, чем при Советском Союзе во время Холодной войны. Для этого достаточно привести факт расширения штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясенево. В частности, там появились три новых здания, а в оперативной зоне стало в 5 раз больше возведений, чем в технической.

Это говорит о том, что в этой спецслужбе работает в два раза больше сотрудников, чем в мое время, когда она обслуживала весь Советский Союз, а это 15 государств,

– заметил он.

Кроме этого, в Академии внешней разведки появилось два новых факультета аэроразведки. До 2014 года там готовили и украинских разведчиков в рамках сотрудничества между спецслужбами.

Как распространяется сеть агентов Кремля

Жирнов рассказал, что в прошлом году из более чем 27 стран было устранено около 500 российских разведчиков.

"Это только верхушка айсберга, потому что это только то, что называется легальной разведкой: выбрасывают одних, приезжают другие", – объяснил бывший сотрудник КГБ.

По его словам, также есть нелегальные разведчики. Они ведут разведку под нетрадиционным или глубоким прикрытием русской или русскоязычной диаспоры, раскинутой по всему миру.

Таких людей примерно 30–40 миллионов. Оказаться среди них очень просто,

– убежден он.

Жирнов добавил, что несколько лет назад во французской контрразведке российский отдел составлял 50 человек, учитывая, что СВР это 15 тысяч человек, а ГР – 25 тысяч человек.

"Им противостоит служба в размере 40 тысяч оперативных сотрудников", – подчеркнул он.

В то же время во Франции только 30 или 50 человек работают в штаб-квартире и еще немного на региональном уровне. Это очень мало, потому что в последнее время Запад сосредотачивал внимание на исламской угрозе. Россия финансировалась по остаточному принципу.

Как действуют разведчики

Сергей Жирнов подчеркнул, что существует много баз для вербовки. Компромат, имеющий Запад, является последним и наименее эффективным основанием для вербовки.

Всегда нужно искать положительную мотивацию. К сожалению, такой положительной мотивации гораздо больше, чем компроматов,

– заметил он.

По его мнению, часто в Западной Европе только одним антиамериканизмом можно завербовать тысячи государственных чиновников, которые не любят США, а потому готовы сотрудничать с Россией.

Также есть люди, которые помнят Вторую мировую войну и считают, что Иосиф Сталин уволил Европу.

"Они забыли, что их увольняли американцы, что никаких российских войск во Франции не было", – подчеркнул он.

Бывший сотрудник КГБ объяснил, что французам, поскольку чувствуют себя должниками США, приятнее было думать о Сталине. Это и есть часть вербовки.

"Среди основ вербовки: первая – идеологическая, то есть люди, которые близки вам по вашим убеждениям, вторая – материальная основа. Третья – человеческая основа, то есть это то, что называется эго", – рассказал он.

По его словам, в некоторых случаях сотрудничество с разведкой – возможность реализовать себя по тем делам, где человек не смог себя зарекомендовать при нормальных условиях.

"Слив" по контрнаступлению ВСУ: главное