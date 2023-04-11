Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, російських шпигунів на стільки багато, що вони утворюють цілу мережу.

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Розвідників стає більше

Сергій Жирнов пояснив, що вона вдвічі сильніша, ніж за Радянського Союзу під час Холодної війни. Для цього достатньо навести факт розширення штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки в Ясенево. Зокрема, там з'явилися три нові будівлі, а в оперативній зоні стало в 5 разів більше зведень, ніж в технічній.

Це говорить про те, що в цій спецслужбі працює в два рази більше співробітників, ніж у мій час, коли вона обслуговувала весь Радянський Союз, тобто 15 держав,

– зауважив він.

Окрім цього, в Академії зовнішньої розвідки з'явилося два нових факультети аеророзвідки. До 2014 року там готували й українських розвідників у межах співпраці між спецслужбами.

Як шириться мережа агентів Кремля

Жирнов розказав, що торік з понад 27 країн було усунено близько 500 російських розвідників.

"Це лише верхівка айсберга, тому що це тільки те, що називається легальною розвідкою: викидають одних, приїжджають інші", – пояснив колишній співробітник КДБ.

За його словами, також є нелегальні розвідники. Вони ведуть розвідку під нетрадиційним чи глибоким прикриттям російської чи російськомовної діаспори, яка розкинута по всьому світу.

Таких людей приблизно 30–40 мільйонів. Опинитися серед них дуже просто,

– переконаний він.

Жирнов додав, що декілька років тому у французькій контррозвідці російський відділ складав 50 людей, враховуючи, що СЗР це 15 тисяч людей, а ГР – 25 тисяч осіб.

"Їм протистоїть служба розміром 40 тисяч оперативних співробітників", – наголосив він.

Водночас у Франції лише 30 чи 50 людей працює у штаб-квартирі й ще трохи на регіональному рівні. Це дуже мало, тому що останнім часом Захід зосереджував увагу на ісламській загрозі. Росія фінансувалася за залишковим принципом.

Як діють розвідники

Сергій Жирнов підкреслив, що є багато баз для вербування. Компромат, який має Захід, є останньою і найменш ефективною основою для вербування.

Завжди потрібно шукати позитивну мотивацію. На жаль, такої позитивної мотивації набагато більше, ніж компроматів,

– зауважив він.

На його думку, часто в Західній Європі лише одним антиамериканізмом можна завербуватися тисячі державних посадовців, які не люблять США, а тому готові співпрацювати з Росією.

Також є люди, які пам'ятають Другу світову війну і вважають, що Йосиф Сталін звільнив Європу.

"Вони забули, що їх звільняли американці, що ніяких російських військ у Франції не було", – підкреслив він.

Колишній співробітник КДБ пояснив, що французам, оскільки почувають себе боржниками США, приємніше було думати про Сталіна. Це і є частиною вербування.

"Серед основ вербування: перша – ідеологічна, тобто люди, які близькі вам за вашими переконаннями, друга – матеріальна основа. Третя – людська основа, тобто це те, що називається его", – розказав він.

За його словами, у деяких випадках співпраця із розвідкою – можливість реалізувати себе у тих справах, де людина не змогла себе зарекомендувати за нормальних умов.

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