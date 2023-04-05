Мать военного просила занести гроб: на Буковине верующие зашли в храм после стычки с УПЦ МП

В селе Задубровка Черновицкой области верующие ПЦУ зашли силой в храм после того, как представители УПЦ МП не разрешили этого сделать. Инцидент произошел во время похорон украинского военного Ивана Назария.

Как сообщают верующие, это было впервые за четыре года, когда им удалось попасть внутрь храма. До этого они были вынуждены молиться только во дворе.

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"Люди зашли, потому что уже не могли этого терпеть"

Прихожанка ПЦУ Сидора рассказала корреспондентке Суспильного, что это впервые за 4 года люди смогли попасть внутрь церкви. Во время похорон воина Ивана Назария мать павшего военного попросила священника впустить тело ее сына в храм.

Священнослужитель УПЦ московского патриархата отказался, и тогда люди пошли в святыню силой.

Сегодня хороним третьего воина из нашего села. Их всех не заносили в церковь. Люди зашли, потому что уже не могли этого терпеть. У нас есть документы, по которым мы можем пользоваться храмом. Мама просила занести тело в церковь. Сначала хотели добиться этого мирным путем, но пришлось силой,

– объяснила Сидора.

Кроме того, еще одна из очевидцев Татьяна утверждает, что хотя люди и выпроводили московских священников, однако никто их не избивал и не толкал. Как отмечают, часть людей смогла зайти через боковую дверь храма.

Как утверждает один из участников события, Александр Сергиенко, внутри их встретили трое мужчин и священнослужитель. Они пытались помешать людям попасть в храм, однако у них не получилось.

Они использовали против нас огнетушители, чтобы не пустить в церковь. Но мы смогли войти. Центральную дверь храма они подперли ломом. Мы это аккуратно убрали и открыли дверь, чтобы занести тело героя внутрь,

– рассказал корреспонденту один из мужчин.

Заметим, что в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ заявили, что 40 человек захватили святыню. Кроме того, сообщают, что настоятеля храма Виталия госпитализировали.

Спилили дверь. Ворвались в храм. Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такой была договоренность,

– написали в УПЦ МП.

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Во Львове община одного из соборов УПЦ МП объявила о переходе в ПЦУ

Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП 5 апреля проголосовала за переход в Православную церковь Украины. В местной ОВА надеются, что скоро собор станет Гарнизонным храмом ПЦУ.

Заметим, что имущество этого храма принадлежит религиозной общине. По состоянию на обед вокруг собора собрались приверженцы и противники перехода от УПЦ МП к ПЦУ. Ситуация – напряженная.