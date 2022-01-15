Деэскалация в отношении Украины: США и НАТО готовы дальше говорить с Россией

Соединенные Штаты и Альянс заявили о готовности к новым переговорам с Россией. Там считают необходимым продолжение дипломатического диалога по поводу деэскалации агрессии в Восточной Европе.

Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США по итогам телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Читайте также Лавров пожаловался, что Европа исполняет "хотелки" Украины, а не России

НАТО и США готовы к новой встрече с Россией

Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня (14 января – 24 канал) провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – НАТО 12 января,

– говорится в заявлении.

США и Альянс готовы снова встретиться с Россией.

В Госдепе отметили, что и Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом пути. Они призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации агрессии, которую Москва начала против Украины.

Переговоры НАТО и России: что известно

В Женеве 10 января прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности".

Страна-агрессор требовала гарантий, что Украина, а также Грузия никогда не будут в Альянсе. Однако представительница США Венди Шерман подчеркнула, что закрыть двери в НАТО не разрешат.

Уже 12 января состоялись переговоры между Россией и НАТО. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что организация не собирается выполнять ультиматум России относительно нерасширения Альянса.

В Кремле в ответ заявили, что не видят смысла продолжать соответствующие переговоры.

Обратите внимание – ультиматум России сплотил НАТО и ЕС: смотрите видео