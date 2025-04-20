Оккупанты во время "перемирия" убирают остатки уничтоженной техники, готовясь к новому наступлению

Во время "пасхального перемирия" россияне пытаются расчистить дорогу, на которой ВСУ ранее подбили их технику. Уничтоженный вражеский комплекс ранее сделал невозможным штурмовые механизированные действия оккупантов у реки Черный Жеребец.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ОСГВ "Хортица". На месте, где россияне подверглись обстрелу, они пытаются обустроить маршруты для прохождения тяжелой техники.

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Оккупанты восстанавливают дорогу для нового наступления

Еще 9 апреля бойцы 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили российскую установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗ. Комплекс перекрыл проезд через реку Черный Жеребец. Сейчас, во время "пасхального перемирия" военные заметили, что оккупанты готовятся к прохождению по этой дороге и убирают с переправы остатки уничтоженной техники.

Для восстановления маршрута работает более десяти россиян и их специализированная машина. За действиями оккупантов следит аэроразведка 66 бригады.

Российские солдаты расчищают маршрут для прохождения бронетехники / Фото 66 ОМБр

Также воины сообщили, что россияне несколько активизировали штурмовые действия пехотных групп на позицию одного из украинских батальонов. Противник наступает, нарушая режим тишины.

В DeepState прокомментировали, что украинские Силы обороны не могут обстрелять оккупантов, которые расчищают переправу, ведь пытаются действовать исключительно зеркально – если российская армия не открывает по ним огонь, они только наблюдают за действиями врагов.

Аналитики отмечают, что россияне на самом деле используют "перемирие", чтобы обустроить позиции, подготовить штурмовые действия, ротации и тому подобное. После этого боевые действия на фронте могут существенно усилиться.