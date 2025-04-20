Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця". На місці, де росіяни зазнали обстрілу, вони намагаються облаштувати маршрути для проходження важкої техніки.

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Окупанти відновлюють дорогу для нового наступу

Ще 9 квітня бійці 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили російську установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗ. Комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець. Зараз, під час "великоднього перемир'я" військові помітили, що окупанти готуються до проходження цією дорогою та прибирають з переправи рештки знищеної техніки.

Задля відновлення маршруту працює понад десять росіян та їхня спеціалізована машина. За діями окупантів стежить аеророзвідка 66 бригади.

Російські солдати розчищають маршрут для проходження бронетехніки / Фото 66 ОМБр

Також воїни повідомили, що росіяни дещо активізували штурмові дії піхотних груп на позицію одного з українських батальйонів. Противник наступає, порушуючи режим тиші.

У DeepState прокоментували, що українські Сили оборони не можуть обстріляти окупантів, які розчищають переправу, адже намагаються діяти виключно дзеркально – якщо російська армія не відкриває по них вогонь, вони лише спостерігають за діями ворогів.

Аналітики зазначають, що росіяни насправді використовують "перемир'я", щоб облаштувати позиції, підготувати штурмові дії, ротації тощо. Після цього бойові дії на фронті можуть суттєво посилитися.