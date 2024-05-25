Какие действия в Крыму начали украинские защитники: военная сводка от Свитана

В районе Евпатории над Новофедоровкой были слышны взрывы. Известно, что там находится военный аэродром "Саки", где базируют бомбардировщики Су-24, а также истребители Су-30. Подтверждений пока нет, но паблики пишут, что оттуда что-то раздавалось.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность ударов по Крыму.

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Атака по аэродрому в Крыму

Военный эксперт отметил, что в "Саках" находится 43 полк, а также там действительно есть Су-24 и Су-30.

По "Сакам" мы уже несколько раз били. В 2022 году туда зашли 3 ракеты и отминусовали эскадрильи. Также в 2023 году был серьезный прилет по штабу связи именно на этом аэродроме. Тогда погибло довольно большое количество российских офицеров.

Сейчас можем продолжать удары, в том числе по "Сакам". Аэродром – одно из приоритетных наших направлений,

– отметил Роман Свитан.

Еще есть вопрос о подтверждении ударов. Или это уже россияне от взрывов газовых баллонов подскакивают. Хотя это неважно – нанесение ударов будет продолжаться.

"Это задача завоевания господства в воздухе – уничтожение ПВО противника, штабов, пунктов связи, систем управления. То есть здесь есть работа по Крыму, которую уже можно назвать этапом контрнаступательных операций 2024 года", – добавил военный эксперт.

Российская эвакуация

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Военный эксперт сообщил, что оккупантам придется идти из западной части Крыма. Сначала на восточную в район Керчи, Феодосии. Там будут пытаться прикрываться единой системой ПВО, которая сейчас прикрывает тот же Керченский мост. Она может доставать в радиуса под 100 – 150 километров.

Именно там есть несколько аэродромов, которые уже давно не используются. В частности один под Керчью – "Багерово". Хотя россияне его уже разобрали.

"Однако все же туда пытаются перенести некоторое аэродромно-техническое оборудование, узлы связи. Там будут отстраивать полосу или будут использовать аэродромное поле, как площадку для вертолетов – в ближайшее время будет понятно", – добавил Роман Свитан.

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