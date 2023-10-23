В полиции прокомментировали, действительно ли ДТП "концентрируются" на блокпостах

В последнее время в медиапространстве появилось несколько сообщений о событиях на блокпостах. Среди них – гибель военного 22 октября в результате наезда машины на блокпост.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона говорит, что статистику ДТП в 2023 году можно сравнивать с 2021-м, ведь в прошлом году из-за полномасштабного вторжения количество автомобилей резко уменьшилось.

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Что происходит на блокпостах

Ведущая спросила, действительно ли блокпосты сейчас являются местом, где концентрируются аварии, или просто в медиа освещают аварии именно на блокпостах. Алексей Белошицкий опроверг такую "концентрацию".

По его словам, действительно аварии на блокпостах чаще получают огласку из-за СМИ. Цифры свидетельствуют, что с января по сентябрь 2023 включительно произошло 17 394 ДТП, из них 5054 ночью. Конечно, не все произошли на блокпостах – большинство ДТП происходят вне их. По сравнению с 2021 годом пока аварий было меньше.

Проблема с блокпостами в том, что в обычных условиях "это те конструкции, которые не должны быть на дорогах, особенно на трассах международного и национального значения". Но пока идет война, блокпосты необходимы.

По словам Белошицкого, практически на всех блокпостах есть дополнительные средства освещения и дополнительные дорожные знаки. Впрочем, патрульная полиция сейчас осматривает все места с блокпостами, чтобы обнаружить, где мало дорожных знаков, освещения или разметки. Таким образом, надеются привлечь внимание водителей.

Чиновник призывает водителей обращать внимание на блокпосты и в целом быть внимательными и осторожными на дорогах.

Кабмин принял определенные изменения в ПДД : в соответствии с ними водители должны ездить с включенными фарами не только в осенне-зимний период, а постоянно.

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Последние новости о ДТП 22 октября

Водитель, сбивший насмерть военного на блокпоста, будет под стражей. Что интересно, это адвокат, специализирующийся на защите пьяных водителей.