Тактический успех ВСУ возле Клещеевки: защитники рассказали, что происходит на самом деле

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили позиции россиян вблизи Клещеевки. В 26-й артиллерийской бригаде имени Романа Дашкевича рассказали, действительно ли это так.

Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире национального телемарафона рассказал, что происходит возле Клещеевки. Об этом пишет 24 Канал.

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Какая ситуация возле Клещеевки

Олег Калашников отметил, что на любом активном участке фронта идут динамические штурмовые действия. По его словам, есть моменты, когда враг занимает наши позиции и наоборот – когда защитники выбивают оккупантов или занимают другие позиции.

Также он подтвердил, что у Клещеевки происходят активные действия с нашей стороны, и "есть успех в продвижении и освобождении некоторой нашей территории". Однако он отметил, что ситуация очень динамичная.

Мы отбили врага с некоторых позиций и, конечно, их заняли. Но обстановка действительно очень динамичная – это качели. Сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень,

– объяснил Калашников.

За сутки защитники отбили 3 атаки врага