Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону розповів, що відбувається біля Кліщіївки. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація біля Кліщіївки

Олег Калашніков зазначив, що на будь-якій активній ділянці фронту йдуть динамічні штурмові дії. За його словами, є моменти, коли ворог займає наші позиції й навпаки – коли захисники вибивають окупантів або займають інші позиції.

Також він підтвердив, що біля Кліщіївки відбуваються активні дії з нашої сторони, і "є успіх в просуванні й звільненні деякої нашої території". Однак він наголосив, що ситуація дуже динамічна.

Ми відбили ворога з деяких позицій і, звичайно, їх зайняли. Але обстановка дійсно дуже динамічна – це гойдалки. Сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень,

– пояснив Калашніков.

За добу захисники відбили 3 атаки ворога