Действовал по заказу России: СБУ задержала киллера-иностранца, который хотел застрелить чиновника ВМС ВСУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности смогли сорвать попытку убийства высокопоставленного чиновника Сил обороны Украины. Иностранный киллер действовал по указаниям российских спецслужб.

Подробности рассказали в СБУ. Там также отметили, что комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Читайте также Планировал взорвать руководителя Федерации работодателей Украины: СБУ задержала агента ФСБ

Что изветстно о спецоперации?

Российский агент был задержан "на горячем" в Одессе. Он пытался ликвидировать высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным следствия, киллер с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из ЖК, где проживает украинский офицер.

Задержанный в балаклаве имитировал ремонт велосипеда, ожидая появления автомобиля с военным за рулем. В момент, когда машина приблизилась, агент бросил велосипед прямо под колеса автомобиля и пытался стрелять по водителю.

В этот момент киллер был задержан оперативной группой контрразведки и спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которая уже долгое время держала фигуранта под колпаком и задокументировала каждый его шаг,

– говорится в сообщении СБУ.

Как оказалось, задачи российских спецслужб выполнял 37-летний житель одной из балканских стран. Он приехал в Киев в феврале 2026 года под видом туриста, а затем перебрался в Одессу для совершения покушения. Там мужчина получил геолокацию тайника, где он забрал пистолет с глушителем и патронами.

Некоторое время агент выслеживал основные места пребывания и маршруты потенциальной жертвы, впоследствии локацию покушения фигурант дела "согласовал" со спецслужбом страны-агрессорки.

При этом задержанный скрывался и регулярно менял адреса одесских арендованных квартир и гостиничных номеров.

Следователи сообщили ему о подозрении в законченном покушении на совершение теракта. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.