Декларация во время военного положения: кто из военных должен подать ее

В Украине с 1 января 2026 года стартовал новый этап подачи деклараций за 2025 год. Во время действия военного положения для военнослужащих действует отсрочка, однако есть исключения для определенных должностей.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Кто из военных должен подать декларацию?

Несмотря на отсрочку подачи деклараций для военных, закон определяет перечень должностей, для которых декларирование остается обязательным.

По данным Минобороны, ежегодно подавать декларации должны:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Минобороны Украины, в том числе командированные;

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, в том числе командированные;

военнослужащие ТЦК и СП (кроме рядового состава подразделений охраны);

лица, которые занимаются закупкой товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролируют их качество.

В то же время в связи с военным положением от декларирования освобождаются:

военные, служащие по контракту (рядовой, сержантский и младший офицерский состав);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные офицеры;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, за исключением руководителей.

Отмечается, что подать декларации через официальный сайт НАПК нужно до 1 апреля 2026 года.

