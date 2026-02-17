Про це повідомило Міністерство оборони України.
Хто з військових має подати декларацію?
Попри відтермінування подання декларацій для військових, закон визначає перелік посад, для яких декларування залишається обов'язковим.
За даними Міноборони, щорічно подавати декларації мають:
- міністри та їхні заступники;
- військовослужбовці апарату Міноборони України, у тому числі відряджені;
- члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджені;
- військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);
- особи, які займаються закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість.
Водночас у зв'язку з воєнним станом від декларування звільняються:
- військові, що служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);
- мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані офіцери;
- працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників.
Зазначається, що подати декларації через офіційний сайт НАЗК потрібно до 1 квітня 2026 року.
Останні зміни у мобілізації та службі в ЗСУ
У Рівненському ТЦК пояснили, що вагітні військові можуть звільнитися зі служби, піти в декрет або перейти на простіші умови робот. Закон гарантує їм оплачувану відпустку, але забороняє, зокрема, переводити їх на нижчі посади через вагітність.
Там також зазначили, що в Україні у переважній більшості випадків відстрочки продовжуються автоматично.
Проте, якщо військовозобов'язаному відмовили у ній, адвокати радять звернутися по правову допомогу та оскаржити рішення в суді.