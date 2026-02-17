Про це повідомило Міністерство оборони України.

Хто з військових має подати декларацію?

Попри відтермінування подання декларацій для військових, закон визначає перелік посад, для яких декларування залишається обов'язковим.

За даними Міноборони, щорічно подавати декларації мають:

  • міністри та їхні заступники;
  • військовослужбовці апарату Міноборони України, у тому числі відряджені;
  • члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджені;
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);
  • особи, які займаються закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість.

Водночас у зв'язку з воєнним станом від декларування звільняються:

  • військові, що служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані офіцери;
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників.

Зазначається, що подати декларації через офіційний сайт НАЗК потрібно до 1 квітня 2026 року.

Останні зміни у мобілізації та службі в ЗСУ

  • У Рівненському ТЦК пояснили, що вагітні військові можуть звільнитися зі служби, піти в декрет або перейти на простіші умови робот. Закон гарантує їм оплачувану відпустку, але забороняє, зокрема, переводити їх на нижчі посади через вагітність.

  • Там також зазначили, що в Україні у переважній більшості випадків відстрочки продовжуються автоматично.

  • Проте, якщо військовозобов'язаному відмовили у ній, адвокати радять звернутися по правову допомогу та оскаржити рішення в суді.