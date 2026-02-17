Про це повідомило Міністерство оборони України.

Дивіться також Чи звільняють з військової служби вагітних: пояснення ТЦК

Хто з військових має подати декларацію?

Попри відтермінування подання декларацій для військових, закон визначає перелік посад, для яких декларування залишається обов'язковим.

За даними Міноборони, щорічно подавати декларації мають:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міноборони України, у тому числі відряджені;

члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджені;

військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);

особи, які займаються закупівлею товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість.

Водночас у зв'язку з воєнним станом від декларування звільняються:

військові, що служать за контрактом (рядовий, сержантський і молодший офіцерський склад);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані офіцери;

працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту, за винятком керівників.

Зазначається, що подати декларації через офіційний сайт НАЗК потрібно до 1 квітня 2026 року.

Останні зміни у мобілізації та службі в ЗСУ