Водночас закон передбачає перелік підстав для відстрочки, однак на практиці не всі заяви задовольняють, навіть якщо людина формально має на це право. Про це заявив адвокат Роман Кичко в ефірі Українського радіо.

Як діяти, якщо відмовили у відстрочці?

Юрист пояснив, що у разі відмови, яка не містить підстав, варто звертатися по правову допомогу та оскаржувати рішення у суді. За його словами, випадки, коли відмови виглядають безпідставними трапляються досить часто. Судовий розгляд дозволяє скасувати відмову та зобов'язати ТЦК надати відстрочку.

Адвокат зазначає, що суд має повноваження не лише визнати відмову незаконною, а й зобов'язати відповідний орган оформити відстрочку. Крім того, інколи ефективним може бути подання додаткових пояснень або уточнень до вже поданих документів, особливо якщо законодавчу норму можна трактувати по-різному.

Проте Кичко зауважує, що таких ситуацій, коли повторне подання документів або адвокатські звернення допомагають без суду, стає дедалі менше. Якщо людині вже один раз відмовили, найчастіше повторна заява з тими ж документами не дає результату, і тоді звернення до суду є фактично єдиним дієвим шляхом захисту своїх прав.

Що потрібно знати про відстрочки у 2026 році?