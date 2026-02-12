Водночас закон передбачає перелік підстав для відстрочки, однак на практиці не всі заяви задовольняють, навіть якщо людина формально має на це право. Про це заявив адвокат Роман Кичко в ефірі Українського радіо.
Дивіться також Виїзд жінок за кордон обмежили: кого не пропустять на кордоні
Як діяти, якщо відмовили у відстрочці?
Юрист пояснив, що у разі відмови, яка не містить підстав, варто звертатися по правову допомогу та оскаржувати рішення у суді. За його словами, випадки, коли відмови виглядають безпідставними трапляються досить часто. Судовий розгляд дозволяє скасувати відмову та зобов'язати ТЦК надати відстрочку.
Адвокат зазначає, що суд має повноваження не лише визнати відмову незаконною, а й зобов'язати відповідний орган оформити відстрочку. Крім того, інколи ефективним може бути подання додаткових пояснень або уточнень до вже поданих документів, особливо якщо законодавчу норму можна трактувати по-різному.
Проте Кичко зауважує, що таких ситуацій, коли повторне подання документів або адвокатські звернення допомагають без суду, стає дедалі менше. Якщо людині вже один раз відмовили, найчастіше повторна заява з тими ж документами не дає результату, і тоді звернення до суду є фактично єдиним дієвим шляхом захисту своїх прав.
Що потрібно знати про відстрочки у 2026 році?
Військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку. Це може статися, якщо є значна заборгованість зі сплати аліментів. Проте, кожен випадок розглядається індивідуально, враховуючи підстави для відстрочки, передбачені законодавством.
11 лютого Верховна Рада ухвалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом 18 – 25. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації дозволить військовозобов'язаним і резервістам час для відпочинку та для медико-соціальної реабілітації.
В Україні спростили оформлення відстрочок від мобілізації. Тепер більшість з яких можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ без паперової документації або в ЦНАПах. Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.