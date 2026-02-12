В то же время закон предусматривает перечень оснований для отсрочки, однако на практике не все заявления удовлетворяют, даже если человек формально имеет на это право. Об этом заявил адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио.
Как действовать, если отказали в отсрочке?
Юрист объяснил, что в случае отказа, который не содержит оснований, стоит обращаться за правовой помощью и обжаловать решение в суде. По его словам, случаи, когда отказы выглядят безосновательными – случаются довольно часто. Судебное разбирательство позволяет отменить отказ и обязать ТЦК предоставить отсрочку.
Адвокат отмечает, что суд имеет полномочия не только признать отказ незаконным, но и обязать соответствующий орган оформить отсрочку. Кроме того, иногда эффективным может быть представление дополнительных объяснений или уточнений к уже поданным документам, особенно если законодательную норму можно трактовать по-разному.
Однако Кичко замечает, что таких ситуаций, когда повторная подача документов или адвокатские обращения помогают без суда, становится все меньше. Если человеку уже один раз отказали, чаще всего повторное заявление с теми же документами не дает результата, и тогда обращение в суд является фактически единственным действенным путем защиты своих прав.
Что нужно знать об отсрочках в 2026 году?
Военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку. Это может произойти, если есть значительная задолженность по уплате алиментов. Однако, каждый случай рассматривается индивидуально, учитывая основания для отсрочки, предусмотренные законодательством.
11 февраля Верховная Рада приняла закон о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту 18 – 25. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации позволит военнообязанным и резервистам время для отдыха и для медико-социальной реабилитации.
В Украине упростили оформление отсрочек от мобилизации. Теперь большинство из которых можно получить онлайн через приложение Резерв+ без бумажной документации или в ЦПАУ. Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.