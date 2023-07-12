"Зонтик безопасности" для Украины: каких гарантий может достичь Украина со странами G7

В среду, 12 июля, лидеры "Большой семерки" обсудили гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают авиацию и противовоздушную оборону.

Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, рассказала ведущая 24 Канала из Вильнюса Андриана Кучер. Это очень важный этап для Украины.

К теме "Везем домой новые гарантии безопасности": G7 подписала декларацию о поддержке Украины

Гарантии безопасности для Украины

Договоренности, достигнутые странами G7, могут стать началом создания гарантий безопасности для Украины. Владимир Зеленский отметил, что в частности речь идет о ПВО и авиации.

Предоставление Украине этих гарантий безопасности "Большой семерки" может стать "зонтиком безопасности". По словам Зеленского, это очень важно, потому что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас действительно будет "зонтик безопасности", а потом уже Украины будет иметь гарантии безопасности,

– сказала ведущая 24 Канала.

Также этот документ дает возможность другим странам, не входящим в "Большую семерку", присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Как заявил украинский лидер, сегодня уже начали обсуждать это с рядом стран-партнеров.

Хорошие результаты саммита НАТО

Владимир Зеленский назвал результаты саммита Альянса в Вильнюсе "неидеальными, но хорошими". Он подчеркнул важность решения НАТО о том, что Украине не требуется ПДЧ.

На мой взгляд, из всех моих встреч до этого впервые так уверенно прозвучало. Мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле. Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальные,

– заявил президент.

Результаты саммита НАТО: смотрите видео

Встречи с мировыми лидерами

Президент уже провел ряд встреч. В частности, с премьер-министром Риши Сунаком. Переговоры проходили в закрытом режиме. Однако известно, что лидерам удалось договориться о гарантиях безопасности для Украины, Великобритания поддерживает их.

Вместе с тем премьер Великобритании подчеркнул, что гарантии безопасности не будут менять членство в НАТО, что для нас очень важно, потому что раньше об этом так же заявляли украинские власти,

– заметила Андриана Кучер.

Также Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стало известно, что во время встречи они договорились о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, отмечается о новых системах Patriot, а также ракетах к ним.

Прогресс по вопросу F-16

Андриана Кучер отметила, что достаточно теплой была встреча украинской делегации с делегацией Нидерландов и премьер-министром Марком Рютте.

В ходе этой встречи министра обороны Украины Алексея Резникова назвали "парень-F-16". Все-таки договариваются о F-16 для Украины. Имеет вид, что все-таки удалось достичь определенного прогресса,

– рассказала она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что F-16 появятся в небе Украины в первом квартале 2024 года. По его словам, обучение начнется уже в августе или начале марта.

Уже состоялась встреча и с делегацией из Австралии. Кроме того, планируется встреча с делегацией Японии, Новой Зеландии. В 17 часов должны были начаться двусторонние переговоры Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Страны G7 подписали декларацию о поддержке Украины