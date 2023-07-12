"Зонтик безопасности" для Украины: каких гарантий может достичь Украина со странами G7
В среду, 12 июля, лидеры "Большой семерки" обсудили гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают авиацию и противовоздушную оборону.
Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, рассказала ведущая 24 Канала из Вильнюса Андриана Кучер. Это очень важный этап для Украины.
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Гарантии безопасности для Украины
Договоренности, достигнутые странами G7, могут стать началом создания гарантий безопасности для Украины. Владимир Зеленский отметил, что в частности речь идет о ПВО и авиации.
Предоставление Украине этих гарантий безопасности "Большой семерки" может стать "зонтиком безопасности". По словам Зеленского, это очень важно, потому что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас действительно будет "зонтик безопасности", а потом уже Украины будет иметь гарантии безопасности,
– сказала ведущая 24 Канала.
Также этот документ дает возможность другим странам, не входящим в "Большую семерку", присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Как заявил украинский лидер, сегодня уже начали обсуждать это с рядом стран-партнеров.
Хорошие результаты саммита НАТО
Владимир Зеленский назвал результаты саммита Альянса в Вильнюсе "неидеальными, но хорошими". Он подчеркнул важность решения НАТО о том, что Украине не требуется ПДЧ.
На мой взгляд, из всех моих встреч до этого впервые так уверенно прозвучало. Мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле. Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальные,
– заявил президент.
Результаты саммита НАТО: смотрите видео
Встречи с мировыми лидерами
Президент уже провел ряд встреч. В частности, с премьер-министром Риши Сунаком. Переговоры проходили в закрытом режиме. Однако известно, что лидерам удалось договориться о гарантиях безопасности для Украины, Великобритания поддерживает их.
Вместе с тем премьер Великобритании подчеркнул, что гарантии безопасности не будут менять членство в НАТО, что для нас очень важно, потому что раньше об этом так же заявляли украинские власти,
– заметила Андриана Кучер.
Также Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стало известно, что во время встречи они договорились о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, отмечается о новых системах Patriot, а также ракетах к ним.
Прогресс по вопросу F-16
Андриана Кучер отметила, что достаточно теплой была встреча украинской делегации с делегацией Нидерландов и премьер-министром Марком Рютте.
В ходе этой встречи министра обороны Украины Алексея Резникова назвали "парень-F-16". Все-таки договариваются о F-16 для Украины. Имеет вид, что все-таки удалось достичь определенного прогресса,
– рассказала она.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что F-16 появятся в небе Украины в первом квартале 2024 года. По его словам, обучение начнется уже в августе или начале марта.
Уже состоялась встреча и с делегацией из Австралии. Кроме того, планируется встреча с делегацией Японии, Новой Зеландии. В 17 часов должны были начаться двусторонние переговоры Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.
Страны G7 подписали декларацию о поддержке Украины
- Члены "Большой семерки" 12 июля подписали совместную декларацию, где изложена долгосрочная безопасность и экономическая поддержка, которую они планируют оказать Украине после вторжения России.
- Кроме того, G7 также пообещали создать "программу реформ", которая поможет Украине "на ее пути к евроатлантической интеграции".
- В декларации также признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, который нанесла для нашей страны Россия.
- В декларации отмечено, что Украина обязуется провести реформы, чтобы "подчеркнуть свои обязательства по демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободе СМИ", а также "вывести свою экономику на путь устойчивого развития" и, конечно же, усилить "демократический гражданский контроль над военными".
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что декларация G7 является важным шагом к заключению системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и странами-гарантами безопасности для нашего государства. Он подчеркнул, что это "победа Украины на пути в НАТО".