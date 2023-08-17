Гарантии безопасности для Украины: еще 3 страны присоединились к декларации G7

К декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины присоединились еще 3 страны. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве.

Премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Литвы Ингрида Шимоните заявили о присоединении к декларации G7. Об этом говорится в их совместном заявлении.

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Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации G7

В заявлении премьеров Литвы, Латвии и Эстонии говорится, что страны будут работать вместе с нашим государством в рамках этой декларации G7, чтобы создать обязательства по безопасности и механизмы, которые помогут Украине:

как можно быстрее победить в этой войне,

поддерживать экономическую стабильность и восстановление,

обеспечить реализацию реформ, устойчивость и продвижение на европейском и евроатлантическом пути.

В документе также отметили, что борьба Украины против российской агрессии помогает защитить евроатлантическую безопасность и международный порядок. Премьеры обещают поддерживать наше государство к победе и участвовать в международных усилиях для:

защиты его независимости, демократии и благосостояния,

привлечения к ответственности ответственных за преступление агрессии.

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии убеждены, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный инструмент сдерживания, чтобы предотвратить новую агрессию Кремля. Поэтому они продолжат непреклонную поддержку нашей страны, чтобы она как можно быстрее стала членом Североатлантического союза.

Кроме того, премьеры надеются на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в 2023 году, после соответствующей оценки Еврокомиссии.

Сильная, независимая и процветающая Украина, полностью интегрированная в евроатлантическую семью – это крайне важно для европейской безопасности.

– отметили в заявлении.

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Декларация о гарантиях безопасности для Украины: кратко

Участники саммита НАТО в Вильнюсе подписали общую декларацию о поддержке Украины. Речь идет не только о странах "Большой семерки" – к ним могут присоединиться и другие страны. Так, декларацию о гарантиях безопасности подписали:

США,

Германия,

Япония,

Франция,

Канада,

Италия,

Великобритания,

Европейский Союз,

Польша,

Нидерланды,

Румыния,

Бельгия,

Дания,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Норвегия,

Нидерланды,

Португалия,

Румыния,

Финляндия,

Чехия,

Швеция.

Гарантии безопасности, в частности, предусматривают: