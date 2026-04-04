Зарплата в 2 миллиона гривен и новая машина: какое состояние задекларировал председатель ЗОВА Иван Федоров

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подал ежегодную декларацию за 2025-й год. Среди состояния чиновника появилась новая машина, зато сумма сбережений уменьшилась.

Об этом свидетельствуют данные декларации Федорова, которые обнародовали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Что известно о состоянии чиновника?

Иван Федоров уже более 2 лет занимает должность главы областной военной администрации. Однако декларация за 2025-й год является лишь первой, фиксирующей информацию о его доходах и заработках в ОВА. До этого, еще в 2024 году, Федоров получал зарплату в горсовете Мелитополя.

За прошлый год у чиновника не произошло никаких изменений во владении недвижимым имуществом. Иван Федоров владеет домом в Запорожье и имеет квартиру в оккупированном ныне Мелитополе.

Чиновник также указал, что арендует квартиру в Запорожье. В прошлом году он переехал в новое арендованное жилье, больше по площади.

В то же время в сентябре Федоров купил автомобиль Toyota Camry 2025 года выпуска за 2 миллиона гривен. При этом он также указал, что пользуется машиной марки BMW X6, которая принадлежит его брату.



Информация из декларации Федорова, подтверждающая покупку автомобиля / Скриншот

Отметим, что Александр Федоров, собственно брат главы ОВА, стал начальником объединенной городской клиники №4 в Запорожье.

Как и ранее, Федоров задекларировал наличие часов Ulysse Nardin стоимостью около 140 тысяч гривен, а также права на торговую марку "Инмедико".

По сравнению с предыдущим годом его доходы несколько выросли, одновременно объем сбережений уменьшился. В 2025 году чиновник получил 2 миллиона 182 тысячи гривен зарплаты в ЗОВА, других доходов не отмечал. Для сравнения, в 2024 году его доход составлял 2 миллиона 49 тысяч гривен – это была совокупная зарплата в мэрии Мелитополя и ЗОВА, а также премия Сахарова от Европарламента.

В декларации он указал 1,4 миллиона гривен наличными, 345 тысяч гривен на банковских счетах, а также заем брату на сумму 135 тысяч долларов.

Кроме того, Федоров имеет кредит перед банком за приобретенный автомобиль. Если сравнивать с 2024 годом, его сбережения сократились: тогда он декларировал 1,3 миллиона гривен наличных и более 1 миллиона гривен на счетах.

