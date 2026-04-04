Зарплата в 2 миллиона гривен и новая машина: какое состояние задекларировал председатель ЗОВА Иван Федоров
- Иван Федоров, председатель Запорожской ОГА, задекларировал зарплату в 2 миллиона 182 тысячи гривен и покупку автомобиля Toyota Camry за 2 миллиона гривен.
- Его сбережения сравнительно уменьшились.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подал ежегодную декларацию за 2025-й год. Среди состояния чиновника появилась новая машина, зато сумма сбережений уменьшилась.
Об этом свидетельствуют данные декларации Федорова, которые обнародовали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
К теме Ермак получил сотни тысяч отпускных после увольнения: что еще есть в его декларации
Что известно о состоянии чиновника?
Иван Федоров уже более 2 лет занимает должность главы областной военной администрации. Однако декларация за 2025-й год является лишь первой, фиксирующей информацию о его доходах и заработках в ОВА. До этого, еще в 2024 году, Федоров получал зарплату в горсовете Мелитополя.
За прошлый год у чиновника не произошло никаких изменений во владении недвижимым имуществом. Иван Федоров владеет домом в Запорожье и имеет квартиру в оккупированном ныне Мелитополе.
Чиновник также указал, что арендует квартиру в Запорожье. В прошлом году он переехал в новое арендованное жилье, больше по площади.
В то же время в сентябре Федоров купил автомобиль Toyota Camry 2025 года выпуска за 2 миллиона гривен. При этом он также указал, что пользуется машиной марки BMW X6, которая принадлежит его брату.
Информация из декларации Федорова, подтверждающая покупку автомобиля / Скриншот
Отметим, что Александр Федоров, собственно брат главы ОВА, стал начальником объединенной городской клиники №4 в Запорожье.
Как и ранее, Федоров задекларировал наличие часов Ulysse Nardin стоимостью около 140 тысяч гривен, а также права на торговую марку "Инмедико".
По сравнению с предыдущим годом его доходы несколько выросли, одновременно объем сбережений уменьшился. В 2025 году чиновник получил 2 миллиона 182 тысячи гривен зарплаты в ЗОВА, других доходов не отмечал. Для сравнения, в 2024 году его доход составлял 2 миллиона 49 тысяч гривен – это была совокупная зарплата в мэрии Мелитополя и ЗОВА, а также премия Сахарова от Европарламента.
В декларации он указал 1,4 миллиона гривен наличными, 345 тысяч гривен на банковских счетах, а также заем брату на сумму 135 тысяч долларов.
Кроме того, Федоров имеет кредит перед банком за приобретенный автомобиль. Если сравнивать с 2024 годом, его сбережения сократились: тогда он декларировал 1,3 миллиона гривен наличных и более 1 миллиона гривен на счетах.
Чьи еще декларации обнародовали в НАПК в последнее время?
Офицер Киевского ТЦК Роман Данилишин попал в скандал из-за декларации: он сначала указал 4716 ETH с заниженной стоимостью. После этого подал исправленные данные, однако вопросы к их достоверности остались.
Со своей стороны Юлия Свириденко получила более 4,5 миллиона гривен дохода, из которых значительную часть составили гонорары от преподавания в Киевской школе экономики.
Свои доходы за 2025 год обнародовал и президент Зеленский – в целом его семья заработала 15,8 миллиона гривен, из которых более 8,3 составляли выплаты от ОВГЗ.
Между тем во Львове будут судить чиновника ТЦК, которого подозревают в сокрытии имущества почти на 8 миллионов гривен. Речь идет о незадекларированных доме, земле и автомобилях, оформленные на родственников, при этом его официальные доходы не соответствуют стоимости этих активов.