Медведев отреагировал на декларацию НАТО: он грезит исчезновением Украины и Альянса
В Вашингтоне 11 июля продолжается саммит НАТО. Накануне там приняли декларацию о помощи Украине и поддержке нашего государства.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Меведев решил отреагировать на декларацию НАТО. Он прибегнул к классическому подходу России: угрозам, передает 24 Канал.
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Исчезновение Украины и НАТО
Кроме поддержки, в декларации также утверждался необратимый путь Украины в Альянс. Медведев считает, что нужно, чтобы "исчезли и Украина, и НАТО".
Мы должны приложить усилия, чтобы "необратимый путь Украины в НАТО" закончился исчезновением Украины или НАТО. А лучше и того, и другого,
– заявил российский чиновник.
Вероятно, он забыл, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года и сейчас уже третий год продолжает терроризировать мирное население и уничтожать нашу инфраструктуру.
Союзники неоднократно отмечали, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ведь Россия не должна выиграть.