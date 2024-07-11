Медведев отреагировал на декларацию НАТО: он грезит исчезновением Украины и Альянса

В Вашингтоне 11 июля продолжается саммит НАТО. Накануне там приняли декларацию о помощи Украине и поддержке нашего государства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Меведев решил отреагировать на декларацию НАТО. Он прибегнул к классическому подходу России: угрозам, передает 24 Канал.

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Исчезновение Украины и НАТО

Кроме поддержки, в декларации также утверждался необратимый путь Украины в Альянс. Медведев считает, что нужно, чтобы "исчезли и Украина, и НАТО".

Мы должны приложить усилия, чтобы "необратимый путь Украины в НАТО" закончился исчезновением Украины или НАТО. А лучше и того, и другого,

– заявил российский чиновник.

Вероятно, он забыл, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года и сейчас уже третий год продолжает терроризировать мирное население и уничтожать нашу инфраструктуру.

Союзники неоднократно отмечали, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ведь Россия не должна выиграть.