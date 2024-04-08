Нет эвтаназии и суррогатному материнству: Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве
Источник:Vatican News
В Ватикане опубликовали декларацию Dignitas Infinita ("Бесконечное достоинство") на тему человеческого достоинства. В ней осудили эвтаназию, гендерную теорию, суррогатное материнство и многое другое.
Интересно, что в приведенном перечне среди нарушений человеческого достоинства, наряду с абортами, эвтаназией и суррогатным материнством появляются война, трагедия бедности и драма мигрантов, а также торговля людьми.
Читайте также Знак "сверху": прямо перед Папой Римским рухнула икона Христа – видео конфузного момента
Над 20-страничным документом Высший доктринальный офис Ватикана работал 5 лет. В декларации подают перечень "некоторых серьезных нарушений человеческого достоинства", то есть "все то, что направлено против самой жизни, например, все виды убийств, геноцид, аборт, эвтаназия и добровольное самоубийство".
Также речь идет о "всем том, что нарушает целостность человека, например, увечья, телесные и моральные пытки, психологическое принуждение".
Суррогатное материнство и аборты
В декларации аборт назвали "преступлением против жизни", к тому же особенно серьезным и достойным осуждения.
Что касается суррогатного материнства, то такую процедуру охарактеризовали как практику, "которая серьезно нарушает достоинство женщины и ребенка, основанную на материальных трудностях матери" и отметили, что ребенок всегда является даром и никогда не может быть предметом контракта. Далее в перечне упоминается эвтаназия и ассистированное самоубийство.
Гендерная теория
В этом разделе Ватикан ожидаемо раскритиковал все разговоры о гендере и повторил свой отказ от "гендерной теории" и изменения пола. Аргументом стало то, что "Бог создал мужчину и женщину биологически разными, и люди не должны заигрываться в Бога, меняя пол".
Война
Войну в документе называют "трагедией, отрицающей человеческое достоинство" и указывают, что война всегда является "поражением человечества". Ранее именно такие заявления делал лично Папа Римский.
Также декларация призывает к борьбе с такими явлениями, как "торговля человеческими органами и тканями, сексуальная эксплуатация детей, рабский труд, включая проституцию, незаконный оборот наркотиков и оружия, терроризм и международная организованная преступность". Интересно, что в этот раздел добавили и "принуждение к аборту", "практику полигамии" и "феминицид".
Папа Римский и его скандальное заявление о войне
- Папа Франциск в одном из недавних интервью призвал Украину к переговорам, используя фразу "белый флаг". Это высказывание вызвало разнообразные реакции среди украинцев, особенно в социальных сетях, где многие выразили возмущение, расценивая его как призыв к капитуляции.
- В Ватикане уточнили, что слова понтифика о "белом флаге" были употреблены в образном смысле, как призыв к прекращению огня и началу переговоров. Также там пробовали оправдались, что переговоры не означают капитуляцию, а является проявлением мужества и попыткой избежать дальнейших жертв.
- "Слово переговоры – это смелое слово. Когда ты видишь, что потерпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, тебе нужно иметь мужество договариваться. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Не стесняйтесь вести переговоры, пока положение не стало еще хуже", – говорил понтифик.