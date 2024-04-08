Нет эвтаназии и суррогатному материнству: Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве

В Ватикане опубликовали декларацию Dignitas Infinita ("Бесконечное достоинство") на тему человеческого достоинства. В ней осудили эвтаназию, гендерную теорию, суррогатное материнство и многое другое.

Интересно, что в приведенном перечне среди нарушений человеческого достоинства, наряду с абортами, эвтаназией и суррогатным материнством появляются война, трагедия бедности и драма мигрантов, а также торговля людьми.

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Над 20-страничным документом Высший доктринальный офис Ватикана работал 5 лет. В декларации подают перечень "некоторых серьезных нарушений человеческого достоинства", то есть "все то, что направлено против самой жизни, например, все виды убийств, геноцид, аборт, эвтаназия и добровольное самоубийство".

Также речь идет о "всем том, что нарушает целостность человека, например, увечья, телесные и моральные пытки, психологическое принуждение".

Суррогатное материнство и аборты

В декларации аборт назвали "преступлением против жизни", к тому же особенно серьезным и достойным осуждения.

Что касается суррогатного материнства, то такую процедуру охарактеризовали как практику, "которая серьезно нарушает достоинство женщины и ребенка, основанную на материальных трудностях матери" и отметили, что ребенок всегда является даром и никогда не может быть предметом контракта. Далее в перечне упоминается эвтаназия и ассистированное самоубийство.

Гендерная теория

В этом разделе Ватикан ожидаемо раскритиковал все разговоры о гендере и повторил свой отказ от "гендерной теории" и изменения пола. Аргументом стало то, что "Бог создал мужчину и женщину биологически разными, и люди не должны заигрываться в Бога, меняя пол".

Война

Войну в документе называют "трагедией, отрицающей человеческое достоинство" и указывают, что война всегда является "поражением человечества". Ранее именно такие заявления делал лично Папа Римский.

Также декларация призывает к борьбе с такими явлениями, как "торговля человеческими органами и тканями, сексуальная эксплуатация детей, рабский труд, включая проституцию, незаконный оборот наркотиков и оружия, терроризм и международная организованная преступность". Интересно, что в этот раздел добавили и "принуждение к аборту", "практику полигамии" и "феминицид".

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