Доходы семьи Зеленского в 2023 году выросли втрое: обнародовали декларацию президента

Глава государства обнародовал свою декларацию о доходах, а также расходы за прошлый год. Рассказываем, из чего состояли доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году.

О том, что Владимир Зеленский обнародовал декларацию, сообщили на сайте Президента Украины. Пройдемся подробнее по доходам, которые за 2023 год выросли втрое, если сравнивать с 2022 годом.

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Доходы президента выросли втрое

Декларация Владимира Зеленского свидетельствует, что доходы президента и членов его семьи в 2023 году составили 12 миллионов 423 тысячи и 8 гривен. В частности, речь идет о доходе от Облигации внутренних государственных займов – 7 миллионов 455 тысяч и 972 гривны.

В 2023 году доходы семьи Владимира Зеленского в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления в аренду недвижимости. В целом сумма составляет 4 миллиона 967 тысяч и 36 гривен.

Что касается увеличения доходов, если сравнивать с 2022 годом, то связано оно с тем, что возобновились платежи за аренду.

В 2022 году доходы главы государства и членов его семьи, согласно декларации, составляли 3,69 миллиона гривен. Что касается 2021 года, то говорится о сумме 10,82 миллиона гривен.

В то же время остаток денежных средств семьи Владимира Зеленского на конец 2023 года уменьшился на 2 миллиона и 800 тысяч гривен.

Также обратим внимание на то, что существенных изменений в 2023 году не было относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и прочего.

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