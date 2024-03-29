Доходы семьи Зеленского в 2023 году выросли втрое: обнародовали декларацию президента
Источник:сайт Президента Украины
Глава государства обнародовал свою декларацию о доходах, а также расходы за прошлый год. Рассказываем, из чего состояли доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году.
О том, что Владимир Зеленский обнародовал декларацию, сообщили на сайте Президента Украины. Пройдемся подробнее по доходам, которые за 2023 год выросли втрое, если сравнивать с 2022 годом.
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Доходы президента выросли втрое
Декларация Владимира Зеленского свидетельствует, что доходы президента и членов его семьи в 2023 году составили 12 миллионов 423 тысячи и 8 гривен. В частности, речь идет о доходе от Облигации внутренних государственных займов – 7 миллионов 455 тысяч и 972 гривны.
В 2023 году доходы семьи Владимира Зеленского в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления в аренду недвижимости. В целом сумма составляет 4 миллиона 967 тысяч и 36 гривен.
Что касается увеличения доходов, если сравнивать с 2022 годом, то связано оно с тем, что возобновились платежи за аренду.Обратим внимание! В 2022 году доходы главы государства и членов его семьи, согласно декларации, составляли 3,69 миллиона гривен. Что касается 2021 года, то говорится о сумме 10,82 миллиона гривен.
В то же время остаток денежных средств семьи Владимира Зеленского на конец 2023 года уменьшился на 2 миллиона и 800 тысяч гривен.
Также обратим внимание на то, что существенных изменений в 2023 году не было относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и прочего.
Восстановление е-декларирования: коротко о главном
- Напомним, что парламент проголосовал за восстановление е-декларирования 5 сентября 2023 года. Оно касалось чиновников и депутатов. В то же время в Раде отказались принимать основное исправление, в котором говорилось о немедленном открытии реестров.
- На следующий день на сайте Президента Украины появилась петиция. В ней призвали открыть реестр имущественных деклараций чиновников. Следует заметить, что за считанные часы она набрала необходимые 25 тысяч голосов.
- Уже 12 сентября Владимир Зеленский на закон, в котором остались ограничения по электронному декларированию, наложил вето. А уже 20 сентября парламентарии приняли закон, который предусматривал возобновление е-декларирования и немедленное открытие данных.