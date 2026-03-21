Деколонизация в Украине: что удалось сделать и кто препятствует этому процессу

За три года после принятия закона о деколонизации Украина изменила названия более 26 000 улиц и объектов, а также демонтировала 1300 имперских памятников. Несмотря на успехи, вопрос объектов культурного наследия и некоторых городов остается нерешенным.

Работа над переименованием некоторых объектов в Украине до сих пор продолжается.

Какие результаты деколонизации в Украине?

За три года реализации закона о деколонизации в Украине было переименовано 26 000 улиц и других топонимов, демонтировано более 1300 памятников российской и советской символики, изменены названия 513 населенных пунктов и 4 районов. Председатель подкомитета Верховной Рады по деколонизации Роман Лозинский отметил, что закон выполнен на 95%, остаются несколько сотен топонимов и несколько городов, где переименование пока не произошло.

Несмотря на это, народный депутат Владимир Вятрович отметил проблемы с объектами культурного наследия, где до сих пор сохраняется символика российской империи. Министерство культуры пересмотрело статус более 900 памятников и предоставило разрешения на демонтаж отдельных элементов, а еще около 1000 запросов находятся на рассмотрении.

Законопроект № 7253, который инициировал Федор Вениславский, был существенно доработан рабочей группой под председательством Лозинского. На втором чтении только один депутат проголосовал против, однако десятки воздержались. Через год после принятия закона осталось переименовать 333 населенных пункта, для чего зарегистрировали постановление № 11188. За его принятие не хватило менее, чем 20 голосов из-за блокирования части депутатов, связанных с РПЦ.

Обратите внимание! Законопроект №7253 "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины" запрещает распространение символики российской имперской политики на всей территории Украины.

Также парламент принял закон об основах государственной политики национальной памяти, который формирует единую политику памяти относительно Голодомора, репрессий, войны с Россией и деколонизации. Закон предусматривает очистку памятников Второй мировой войны от советских символов, установление правильных дат и украинских надписей. Директор Института национальной памяти Александр Алферов отметил, что закон является ключевым для национальной безопасности во время войны с Россией. Он закрепляет основы национальной памяти, фиксирует преступления против Украины, формирует единую государственную политику памяти и укрепляет устойчивость общества, защищая его от российских исторических манипуляций и усиливая роль Института.

Сейчас процесс деколонизации реализуется шаг за шагом, а вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей остается зависимым от изменений в Конституцию после окончания военного положения.

