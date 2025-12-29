Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Управление культуры и туризма Житомирской облгосадминистрации.

Что известно о памятных "Ленин – Тарас Шевченко"?

Памятник из села Котлярка Попельнянской территориальной общины, известный как "Ленин – Тарас Шевченко", теперь войдет в музейную коллекцию и станет частью национальной истории. Решение о передаче приняли на основе материалов проекта "Наследие Независимости", которые были представлены 11 декабря 2025 года.

Памятник является уникальным. После закона о декоммунизации, с согласия общины, его не снесли, а адаптировали. Бывший памятник Ленину превратили в памятник выдающемуся Кобзарю – Тарасу Шевченко.

В управлении отмечают, что этот объект символизирует не идеологию прошлого, а выбор общины, силу культуры и способность общества трансформировать навязанные смыслы в собственные, украинские.

В музейном пространстве он станет важным свидетельством того, как Украина проходит путь очищения памяти и утверждения собственной идентичности,

– добавили в официальном обращении.

Памятник "Ленин – Тарас Шевченко": смотрите фото

