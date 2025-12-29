Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації.
Що відомо про пам'ятних "Ленін – Тарас Шевченко"?
Пам'ятник із села Котлярка Попільнянської територіальної громади, відомий як "Ленін – Тарас Шевченко", тепер увійде до музейної колекції й стане частиною національної історії. Рішення про передачу ухвалили на основі матеріалів проєкту "Спадщина Незалежності", які були представлені 11 грудня 2025 року.
Пам'ятник є унікальним. Після закону про декомунізацію, за згодою громади, його не знесли, а адаптували. Колишній пам'ятник Леніну перетворили на пам'ятник видатному Кобзарю – Тарасу Шевченку.
В управлінні зазначають, що цей об'єкт символізує не ідеологію минулого, а вибір громади, силу культури та здатність суспільства трансформувати нав'язані сенси у власні, українські.
У музейному просторі він стане важливим свідченням того, як Україна проходить шлях очищення пам’яті та утвердження власної ідентичності,
– додали в офіційному зверненні.
Пам'ятник "Ленін – Тарас Шевченко": дивіться фото
Які пам'ятники та меморіальні дошки планували знести у Києві?
Міжвідомча робоча група з усунення пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, запропонувала демонтувати у Києві кілька споруд.
Комісія пропонує знести 6 об'єктів, серед яких пам'ятники Михайлу Булгакову, пам'ятник Дмитру Мануїльському, символічний знак "Київ – місто-герой»" (із зображенням п'ятикутної зірки), пам'ятний камінь на честь 100-ліття Леніна, меморіальні дошки Петру Чайковському, меморіальна дошка з написом "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 років) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У міста Києва".
Ще 7 об'єктів, пов'язані із радянською ідеологією, будуть відкореговані.