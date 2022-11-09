Городские власти защищают памятник Пушкину: в Харькове разгорелся скандал

В Харькове памятник Пушкину, который активисты предлагают демонтировать, коммунальщики обложили мешками с песком. В горсовете прокомментировали активность вокруг монумента.

Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове несколько раз уже "краснел". Его просили перенести в Исторический музей цивилизованным способом, но власть не прислушалась.

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Какие действия власти

9 ноября в соцсетях появилось фото памятника Пушкину "с защитой". Бюст русского поэта на площади Поэзии начали закрывать наполненными песком мешками.

Именно поэтому произошел скандал, ведь местные активисты призывают демонтировать памятник. В Харьковском городском совете пояснили, что следуют рекомендациям Института национальной памяти – защищают памятник от актов вандализма.

Местные активисты призывают демонтировать памятник / Фото Юрий Сидоренко

Директор городского департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко сообщил, что бюст имеет статус национального значения. Поэтому, по его словам, вопрос его перенесения должен решать Кабинет министров Украины.

Сидоренко подчеркнул, что происходящее сейчас с бюстом Пушкина полностью соответствует украинскому законодательству и рекомендациям Института национальной памяти.

Декоммунизация в действии: где снесли советские памятники

В результате взрыва в Николаеве был уничтожен памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры. Активист Сергей Стерненко предположил, что это могла быть атака дронами.

27 октября в Польше демонтировали сразу четыре советских памятника. Декоммунизацию памятников провели в рамках запрета на пропаганду коммунизма в публичном пространстве.

4 октября в городе Котка в Финляндии наконец-то снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. Случилось это 4 октября. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.

На территории замка "Паланок" установили национальный символ – малый государственный герб Украины – Трезубец. Событие посвятили защитникам и защитницам Украины. Глава города отметил, что решение направлено на то, чтобы показать, что сегодня Украина является единой, как никогда.

3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника Екатерине II, заявив, что решение будет принято.

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