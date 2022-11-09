Скандальный памятник Пушкину в Харькове, который защищали от вандалов, снесли

Сегодня, 9 ноября, в Харькове таки демонтировали и отправили на соответствующее хранение бюст Пушкина. Памятник русскому поэту давно был эпицентром скандалов местных активистов и власти.

Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове несколько раз уже "краснел". Его просили перенести в Исторический музей цивилизованным способом, но власть не прислушалась. Как пишут местные телеграмм-каналы, 9 ноября его все-таки демонтировали, сообщает 24 канал.

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Как происходила процедура

Около 14:30 бюст демонтировали работники коммунальных служб. Они заверили, что увезут памятник на хранение в надежное место. Бюст буквально "распеленали" из мешков и зеленой защитной сетки, подняли с помощью манипулятора и загрузили на грузовик.

В Харькове демонтировали памятник Пушкину: смотрите видео

Директор департамента по вопросам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко затруднился объяснить, кто это сделал.

Напомним, за несколько часов до демонтажа в соцсетях появилось фото памятника Пушкину "с защитой". Бюст русского поэта на площади Поэзии начали закрывать мешками, наполненными песком. Сидоренко сообщил, что бюст имеет статус национального значения. Поэтому, по его словам, вопрос его перенесения должен решать Кабинет министров Украины.

Где еще сносят советские памятники

В результате взрыва в Николаеве был уничтожен памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры. Активист Сергей Стерненко предположил, что это могла быть атака дронами.

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