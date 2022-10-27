В Польше демонтировали 4 памятника красноармейцам

В Польше демонтировали четыре советских памятника. Декоммунизацию памятников провели в рамках запрета на пропаганду коммунизма в публичном пространстве.

Президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий отметил, что Польша свободная и независимая страна. Это не российская колония, не часть российской имперской системы, как было во времена коммунизма.

Кстати Сенат Польши признал власть России террористическим режимом

В каких городах демонтировали памятники

Впервые в истории Польши одновременно демонтировали четыре памятника, посвященные Красной армии, в четырех городах: Глубчице и Бычина (Опольское воеводство), Боболице (Западнопоморское воеводство) и возле Сташува (Свентокшиское воеводство).

Демонтаж памятника "Благодарности Красной Армии" в Мокре / Фото Дариуш Скшиняж

Навроцкий добавил, что памятники являются символом лжи, потому что советская власть не принесла никому свободы в 1945 году. Она принесла еще одно порабощение, завоевала Польшу и относилась к ней, как к своей добыче.

Освобождение не могли нести те, кто сам свободы не имел,

– подчеркнул президент Института национальной памяти.

Демонтаж советского памятника в Бычине / Фото Дариуш Скшиняж

Какую роль играет Польша во время войны в Украине

Достойно внимания – Мощная AHS Krab упрощает контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Памятник "Благодарности Красной Армии" в Глубчицах установлен в 1945 году в городском парке. Он чтил память красноармейцев, павших в Глубчицком уезде. Внизу постамента находилась табличка с надписью: "Честь и слава воинам Советской Армии, павшим за освобождение Глубчицкой земли – Глубчицы".