СБУ устраивала провокации под наблюдением ФСБ, – ДБР о новых подозрениях по делам Майдана

Российская ФСБ курировала действия сотрудников СБУ во время Революции Достоинства в 2014 году. В частности, они подготовили более 250 провокативных видеоматериалов, дискредитировавших действия активистов.

Представители СБУ делали все, чтобы выставить представителей "Евромайдана" в негативном свете. Подробнее об этом в эфире национального телемарафона сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, информирует 24 Канал.

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Новые детали расследования

В Государственном бюро расследований выяснили, что в период с 13 по 15 декабря 2013 году в Украине находилась делегация сотрудников ФСБ России. Принимаемые ими решения были общими с тогдашней СБУ и российскими спецслужбами.

Сотрудники ФСБ помогали готовить видеоматериалы и публикации для того, чтобы создать негативный образ Революции Достоинства и представителей украинской оппозиции,

– сообщила Сапьян.

Следствие выявило, что было подготовлено более чем 250 провокационных видеоматериалов. Их тогда распространяли через специально созданный ютуб-канал. О размещении этих видео-файлов СБУ отчитывалось кураторам из ФСБ.

Такими действиями пытались остановить акции протеста.

Для того чтобы отвести подозрения, подписывали документы о приезде российской делегации "задним числом". Якобы все происходило в рамках сотрудничества "спецслужб стран СНГ".

"Сейчас следствие доказывает, ведь это продолжающийся процесс, влияние российских спецслужб на бывшее руководство Службы безопасности во времена Януковича и то, что они вели подрывную деятельность. Высокопоставленным должностным лицам объявлены подозрения", – подытожила Сапьян.

Кроме того, у ДБР есть и еще ряд уголовных производств относительно, в частности, Виктора Януковича и Николая Азарова, по другим фактам злоупотреблений за тот период.

Следствие продолжается. Обвинительные акты в отношении нарушителей-чиновников по делам Майдана направлены в суд. Новые приговоры в скором времени будут оглашены.

О подозрении сообщили Виктору Золотову

Недавно в ДБР объявили о подозрение членам российской ФСБ, с которыми в 2013-2014 годах сотрудничали представители СБУ. Среди них есть и Виктор Золотов – в то время руководитель службы безопасности президента России, заместитель главнокомандующего внутренними войсками.

В настоящее время он является директором федеральной службы войск национальной гвардии. То есть по его приказам российские оккупанты до сих пор убивают украинцев. Теперь уже в пределах полномасштабного вторжения России.