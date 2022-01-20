Дела Майдана: судье, экс-следователю и экс-прокурору сообщили о подозрении

Следователи ГБР сообщили о подозрении 3 лицам по делам Майдана. Злоумышленники препятствовали проведению акций во время Революции Достоинства.

Детали дела

ГБР проводит работу, чтобы наказать правоохранителей и судей за служебные преступления во время Революции Достоинства. На этот раз следователи заподозрили вину 3 человек.

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Кому объявили подозрение

бывшему следователю Деснянского райуправления полиции;

бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры Киева, ныне работающему адвокатом;

действующему судье одного из районных судов Киева.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года работник милиции незаконно составил протокол на участника Революции Достоинства за якобы участие в "массовых беспорядках".

После чего следователь с прокурором, без каких-либо доказательств совершения преступления, сообщили задержанному о подозрении и безосновательно инициировали обращение к следственному судье с ходатайством о заключении его под стражу,

– рассказали в ГБР.

Судья решил применить к потерпевшему незаконное наказание – домашний арест.

"Действовали соучастники преступлений с целью незаконного препятствования акциям протестов, которые происходили в Киеве в поддержку Революции Достоинства", – отметили следователи.

Досудебное расследование продолжается.

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