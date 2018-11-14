Дела против Яценюка и Петренко – часть политтехнологии, – эксперт

Открытие НАБУ уголовного производства в отношении экс-премьера Яценюка и министра юстиции Петренко может быть частью политтехнологии по "борьбе" Порошенко с коррупцией.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По его словам, около полутора лет звучит идея политтехнологов Порошенко: давайте посадим представителей "Народного фронта" и покажем борьбу с коррупцией. Не исключено, говорит эксперт, что Порошенко согласился. Не сажать же близких к себе народных депутатов Кононенко или Грановского.

Порошенко добивается важной цели – внутреннего разгрома "Народного фронта", его раскола. Порошенко сказал: или Яценюк и "НФ" с ним, или тогда будут уголовные дела. Тем более, есть генпрокурор Луценко, для которого открыть дело – раз плюнуть. Яценюк начал кампанию по системе: "паровозик и вагоны". Все, что скажет Порошенко, над этим издеваться Яценюк. А это сильный удар,

– отметил Виктор Небоженко.

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По мнению политолога, хотя рейтинг "НФ" небольшой, вместе они сила. И уголовные дела против Яценюка и Петренко, которые представляют "Народный фронт" и являются партнерами БПП по коалиции, могут быть принуждением к "дружбе" со стороны Порошенко. К тому же, существует вероятность баллотирования Яценюка в президенты. Если "фронтовики" пропустят президентские выборы, то им очень дорого обойдутся парламентские. Они станут чемпионами по количеству потраченных на кампанию денег. Поэтому им нужно идти вперед.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко. В Минюсте это назвали частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.



В сентябре НАБУ объявило подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну из-за незаконного обогащения. Омелян назначен по квоте "Народного фронта".