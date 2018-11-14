Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?

Открытие НАБУ уголовного производства в связи со злоупотреблением властью экс-премьером Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко выглядит как продолжение борьбы с коррупцией среди чиновников.

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В чем подозревают чиновников, и с чем может быть связано открытие производства, – далее в материале 24 канала.

Информационные манипуляции

Согласно сообщению, НАБУ инкриминирует Яценюку и Петренко часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью – лишение свободы от пяти до восьми лет. Специалисты уверяют – реальных оснований для уголовного производства нет. Это манипуляции заинтересованных лиц.

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В частности, это может быть месть экс-регионала, экс-руководителя администрации Януковича – ныне нардепа от "Оппоблока" Сергея Левочкина. По словам политолога Михаила Басараба, информация начала разгоняться близкими к Левочкину СМИ. Яценюк, отмечает он, во время премьерства в 2014 году сделал серьезное наступление на газовую империю партнера Левочкина – олигарха Фирташа. По мнению эксперта, Яценюк и Петренко не имеют к жалобе прямого отношения. Но НАБУ, согласно процессуальному законодательству, вынуждено реагировать.



Яценюку мстят экс-регионалы Левочкин и Фирташ?

О манипуляции заявили в Минюсте.

Распространенная информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция ) абсолютно не соответствует действительности,

– сообщил Павел Петренко.

Как отмечается в сообщении, слушание по самому иску против Украины состоится только в начале 2019 года. И распространение недостоверной информации является частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах. В частности по претензии акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на сумму 5,5 миллиардов долларов США.

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Поэтому, считает Басараб, скорее всего, эта история не будет иметь продолжения.

НАБУ как инструмент предвыборной борьбы Порошенко

Михаил Басараб отмечает: НАБУ может использовать и окружение Порошенко, как средство борьбы накануне президентских выборов.

Перед выборами идет обострение политической борьбы. Поэтому все будущие конкуренты Порошенко будут находиться в поле особого внимания президента и подконтрольных ему структур. Недавно были сенсационные заявления, представители окружения Порошенко – нардеп от БПП Грановский – влияет на деятельность НАБУ. Можно допустить, что Порошенко может использовать НАБУ в политических интересах,

– отмечает Басараб.

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Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко добавляет: это может быть частью политтехнологии по "борьбе" Порошенко с коррупцией. По его словам, около полутора лет звучит идея политтехнологов Порошенко: давайте посадим представителей "Народного фронта" и покажем борьбу с коррупцией. Не исключено, что Порошенко согласился. Не сажать же близких к себе народных депутатов Кононенко или Грановского.



Порошенко давит на Яценюка и "Народный фронт"

В эту технологию вполне вписывается уголовное производство НАБУ против министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении и недекларировании доходов. Омелян, как известно, назначен в правительство по квоте "Народного фронта". И такой тройной удар по НФ может быть рассчитан на то, чтобы "фронтовики" отказались от участия в президентской и парламентской кампаниях. Чтобы не мешать Порошенко и БПП.

Каждый процент – на вес золота

По мнению Виктора Небоженко, хотя рейтинг "НФ" небольшой, вместе они сила. И уголовные дела против Яценюка и Петренко, представляющих "Народный фронт" и являются партнерами БПП по коалиции, могут быть принуждением к "дружбе" со стороны Порошенко. К тому же, существует вероятность баллотирования Яценюка в президенты. Если "фронтовики" пропустят президентские выборы, то им очень дорого обойдутся парламентские. Они станут чемпионами по количеству потраченных на кампанию денег. Поэтому им нужно идти вперед.

Порошенко добивается важной цели – внутреннего разгрома "Народного фронта", его раскола. Порошенко сказал: или Яценюк и НФ с ним. Или тогда будут уголовные дела. Тем более, есть генпрокурор Луценко, для которого открыть дело – раз плюнуть. Яценюк начал кампанию по системе: "паровозик и вагоны". Все, что скажет Порошенко, над этим будет издеваться Яценюк. А это сильный удар,

– отметил Виктор Небоженко.



Яценюк может изменить расклады на выборах между Порошенко и Тимошенко

По словам Михаила Басараба, хотя Яценюк официально не говорил о баллотировании, есть только его бигборды, ажиотаж вокруг экс-премьера подтверждает серьезные опасения Порошенко. Возможно участие Яценюка может существенно повлиять на расклады между фаворитами – пока Порошенко и Тимошенко.

Президент заинтересован, чтобы Яценюк не баллотировался. Действующий президент хочет единолично представлять все достижения и положительные свершения украинской власти с 2014 года. Быть их представителем. Тимошенко была бы заинтересована в участии Яценюка. Сколько бы он процентов не взял, это все будут голоса из электоральной корзины Порошенко. А рейтинги Порошенко сегодня и так невысоки. И ему важен каждый процент. Потому что 2-5% для Порошенко – на вес золота,

– подчеркнул Михаил Басараб.