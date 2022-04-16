Делаем все для спасения людей в Мариуполе, – Зеленский провел встречу с силовым блоком

Владимир Зеленский 15 апреля встретился со всеми руководителями силового блока государства. Главной темой был Мариуполь.

Об этом президент сообщил в своем видеообращении к украинскому народу, пишет 24 канал.

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Встреча Зеленского с силовиками

Владимир Зеленский провел важную встречу с силовиками, на которой присутствовали:

главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;

начальник Генерального штаба;

руководитель Главного управления разведки;

командующий Национальной гвардией;

министр внутренних дел;

руководитель Службы безопасности Украины;

глава Офиса президента;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

глава делегации на переговорах.

Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей,

– рассказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в настоящее время идет восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда были изгнаны оккупанты. Объем работ – действительно колоссальный.

Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба. Продолжается разминирование, возобновление снабжения электричеством, водой и газом. Возобновляется работа полиции, почты, структур государственной и местной власти.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео



