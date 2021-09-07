Делают все, чтобы отменить и начать сначала, – Юрчишин о конкурсе на главу САП
Источник:24 канал
Конкурс на главного антикоррупционного прокурора до сих пор не движется. Дело должно было бы сдвинуться после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Но пока никаких движений в этом направлении нет. Об этом в эфире 24 канала сообщил член депутатской группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин.
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"Сейчас все делают для того, чтобы его (конкурс – 24 канал) отменить и начать сначала. Формально оснований для этого на самом деле нет", – подчеркнул Юрчишин.
Возможный удар по имиджу
Уже известна, как отметил первый заместитель председателя комитета, позиция членов комиссии, которых делегировали международные партнеры. Если в дальнейшем будет происходить блокирование конкурса, то это будет существенный имиджевый удар.Отметим! Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в начале августа заявила, что конкурс на руководителя САП могут сорвать.
Юрчишин: мы имеем двух серых лошадок
Андрей Ермак, как пояснил Юрчишин, не смог поставить своего руководителя САП – Андрея Костина. Ведь независимые члены комиссии заблокировали его назначение.
Сейчас мы имеем двух серых лошадок. По закону, их должны назначить. Другого пути нет,
– отметил член депутатской группы "Справедливость".
Он отметил, что назначить их можно в пределах двух заседаний конкурсной комиссии. На одном продолжить конкурс, а на другом – финализировать результаты и передать на подпись.
Юрчишин рассказал о конкурсе на главу САП: смотрите видео
Блокировка конкурса на главу САП: что известно
- В конце января 2021 года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Конкурсная комиссия уже весной утвердила список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности в ведомстве.
- Отбор на постоянного руководителя не прошел временный глава органа Максим Грищук.
- Зато до финала дошли 2 кандидата: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.