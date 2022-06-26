Делать эскалацию, когда происходят международные события, – Зеленский о характере российских атак

Владимир Зеленский отреагировал на российские ракетные обстрелы 25 – 26 июня. Украинский лидер заявил, что российских захватчиков нужно бить изо всех сил.

Украинский лидер заявил: российские оккупанты не должны думать, что якобы могут давить и кого-то переиграть. Зеленский вспомнил ракетные удары по Украине, сообщает 24 канал.

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О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что также они – о решительности. Это означает, что лидеры G7, собравшиеся 26 июня в Германии на саммит, имеют достаточно сильный потенциал. Они могут остановить агрессию России против Украины и Европы. По словам украинского лидера, это возможно.

В то же время Зеленский добавил, что это возможно только, если Украина получает все, что спрашивает, а также именно в такой срок, в который это нужно. Украинский лидер добавил, что подразумевает оружие, финансовую поддержку, санкции.

Президент подчеркнул: иначе в этой войне и быть не может.

"Ибо именно здесь – в небе над Киевом, в море возле Одессы, на земле Харьковщины, Донбасса, в Херсоне и в Запорожской области – вот где решается, какой будет жизнь в Европе в дальнейшем. Именно у нас, в Украине, и нигде больше", – заявил Зеленский.

По центру Киева ударили 4 российские ракеты

Джо Байден отреагировал на ракетные удары по Киеву. Он заявил, что это еще один яркий пример российского варварства.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что российские оккупанты нанесли удары по центру Киева 4 высокоточными ракетами. Подоляк отметил, что действия российских захватчиков ничем не отличаются от терактов талибов или "Хезболлы".

В то же время террористов всегда ждет один финал – расплата.

Обращение Зеленского за 26 июня: смотрите видео

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.