Український лідер заявив: російські окупанти не мають думати, що начебто можуть тиснути й когось переграти. Зеленський пригадав ракетні удари по Україні, повідомляє 24 канал.

Зауважте Вже є домовленості з партнерами щодо потужної ППО, – Зеленський

Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що також вони – про рішучість. Це означає, що лідери G7, які 26 червня зібралися у Німеччині на саміт, мають достатньо сильний потенціал. Вони можуть зупинити агресію Росії проти України та загалом Європи. За словами українського лідера, це – можливо.

Водночас Зеленський додав, що це – можливо тільки, якщо Україна отримує все, що запитує, а також – саме в такий термін, у який це потрібно. Український лідер додав що має на увазі зброю, фінансову підтримку, санкції.

Президент наголосив: інакше у цій війні й не може бути.

"Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше", – заявив Зеленський.

Зауважте! Джо Байден відреагував на ракетні удари по Києву. Він заявив, що це ще один яскравий приклад російського варварства.

По центру Києва вдарили 4 російські ракети

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – заявив, що російські окупанти завдали ударів по центру Києва 4 високоточними ракетами. Подоляк наголосив: дії російських загарбників нічим не відрізняються від терактів талібів чи "Хезболли".

Водночас на терористів завжди чекає один фінал – розплата.

Важливо! Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Звернення Зеленського за 26 червня: дивіться відео